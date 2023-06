Blindaje, tema de firmas... lo que no les queda claro

El método anunciado para elegir a su candidato presidencial no convenció a todos los que aspiran a abanderar a la oposición, al punto de que al menos a cuatro los enredó y manifestaron dudas, y otros dejaron en vilo su posible registro, hasta cerciorarse de que la ruta sea clara, segura y jurídicamente viable.

El factor que más inquietudes generó es la recolección de hasta 200 mil firmas para pasar la primera etapa del proceso, debido a que las reglas para esto no quedaron claras para los aspirantes, quienes después del evento advirtieron riesgos e incluso expusieron propuestas.

“Tengo que estudiarlo y analizarlo para ver si me inscribo”, declaró la senadora de Acción Nacional Lilly Téllez a La Razón, quien a pesar de calificar como adecuado el método, afirmó que éste aún no es claro y que podría no proporcionar seguridad ante una probable intervención de fuerzas políticas ajenas.

“Hay algunas cuestiones del método que no me quedan claras y que me parecen riesgosas; entonces, las voy a analizar para tomar la decisión de inscribirme o no”, agregó.

(No me quedan claras) algunas cuestiones sobre transparencia de dinero, la recaudación de firmas en físico, el blindaje para que no se meta gente de Morena

Lilly Téllez, Senadora del PAN

Al preguntarle sobre qué es lo que le inquieta, respondió: “Hay algunas cuestiones sobre transparencia de dinero, la recaudación de firmas en físico, el blindaje para que no se meta gente de Morena en algunas de las etapas, porque éste es un gobierno muy tramposo”.

Más tarde, en redes sociales difundió una lista de 50 preguntas que solicitó a los convocantes resolver, para tener la certeza de que “no caeremos en actos ilegales, en financiamientos o conductas clientelares”.

Del mismo partido, la también senadora Xóchitl Gálvez, cuyo nombre resonaba hasta hace unos días para buscar la Jefatura de Gobierno capitalino, dijo en un primer momento que aún no decidía si participaba o no.

Opinó que la forma más adecuada para juntar las firmas solicitadas es la digital, no sólo porque permitiría abaratar el proceso, sino para evitar el acarreo de gente.

Vamos a evaluar con el grupo jurídico. El método, como lo vemos, recupera elementos que nos permite tener la certeza de que el candidato (...) tiene condiciones de equidad

Alejandro Murat, Exgobernador de Oaxaca

“En el distrito del que soy originaria hay gente que vive a 50 kilómetros; entonces, si te da la firma porque fue al mercado un domingo y salió a votar, a lo mejor no baja, pero hay maneras de lograrlo”, declaró.

No obstante, más tarde reveló al periodista Carlos Loret que sí se registrará para contender por la candidatura, luego de que quedara satisfecha con la aceptación de su petición para que la recolección de firmas se haga vía digital.

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) e impulsor de la alianza, Gustavo de Hoyos, anunció que la decisión final la informará el próximo lunes, pues antes analizará la sustentabilidad jurídica del procedimiento para cerciorarse de que no implique alguna violación a las leyes electorales, “como ocurre en el oficialismo”.

Aunado a esto, analizará la viabilidad de conseguir al menos 150 mil firmas, pues en su caso no proviene de un partido, así como “las distintas alternativas para participar en la elección presidencial de 2024”.

El proceso está tomando forma en sí mismo; requiere un entendimiento de las partes. Debemos ser pacientes (...) porque estamos seguros de que todo es en aras de darle a México el cambio que necesita

Santiago Creel, Presidente de San Lázaro

Quien también someterá a una evaluación lo anunciado fue el priista y exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien además recalcó que los partidos no fijaron reglas sobre los recursos que se utilizarán.

“Vamos a evaluar con el grupo jurídico. El método como lo vemos recupera elementos que nos permite tener la certeza de que el candidato que vaya a participar tiene condiciones de equidad”, declaró.

En conferencia ofrecida posteriormente, el perredista Silvano Aureoles manifestó desconfianza con el método de recolectar firmas en físico, pues aunque esta vía no se estableció como la definitiva, acusó que hay aspirantes con cercanía a gobernadores “que van a querer servirse con la cuchara grande”. Por ello, dijo que propondrá a los dirigentes poner un límite de 25 mil firmas por entidad.

El resto de aspirantes que sí acudió al evento se mantuvo firme y entusiasmado con el proceso; sin embargo, en diversas declaraciones se contradijeron y dejaron ver que los partidos aún no dejan claro el financiamiento de la ruta, las fechas, qué tendrán prohibido y cómo se sancionará a quien incurra en faltas.

Así, entre quienes mostraron mayor optimismo con el método están los priistas José Ángel Gurría, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu —aunque esta última dijo que revisaría las “letras chiquitas”— e Ildefonso Guajardo, además de los panistas Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Preciado y Gabriel Quadri.

Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, llamó, sin embargo, a tener paciencia debido a que, dijo, el proceso aún no termina de cobrar forma.

“El proceso está tomando forma en sí mismo; requiere un entendimiento de las partes. Debemos ser pacientes todos aquellos que participamos de él, porque estamos seguros de que todo es en aras de darle a México el cambio que ahora mismo necesita”, declaró.

Y a pesar de haber alzado la mano en meses anteriores para representar a la oposición, hubo figuras que se ausentaron de la pasarela de ayer y no se pronunciaron al respecto ni en redes sociales.

Son los casos del senador perredista Miguel Ángel Mancera, quien hace unos meses fue presentado por el dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano, junto a Silvano Aureoles, como las apuestas para buscar la candidatura.

A pesar de también haber sido mencionados por su líder, los gobernadores panistas Maru Campos, de Chihuahua, y Mauricio Kuri, de Querétaro, no se presentaron y continuaron con su agenda de trabajo en cada entidad. También se ausentaron el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el senador Damián Zepeda y Demetrio Sodi.