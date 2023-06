Empresas de boletaje piden no ser 'satanizadas' tras incidentes en conciertos

Empresas boleteras con presencia nacional pidieron no ser consideradas como las únicas y directas responsables de las afectaciones que decenas de personas han padecido al intentar comprar boletos para acudir a un concierto, como ocurrió hace meses con Bad Bunny en la Ciudad de México.

Al reunirse con la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados, representantes de esta industria señalaron que se ha responsabilizado poco a los revendedores, que también generan daños a sus operaciones al momento de llevar espectáculos a distintas partes del país.

Hugo Sánchez, de Mis Tickets, llamó a no “satanizar” a las empresas de boletaje, pues éstas no són las únicas responsables, debido a que estas acciones están fuera de sus manos y no existe una legislación en la que se puedan respaldar.

Por la empresa Boleto Móvil, Walter González subrayó que el problema a resolver para erradicar estos inconvenientes a los consumidores es combatir la falsificación y reventa mediante esfuerzos desde el Poder Legislativo y de las empresas.

Mencionó que los revendedores no son necesariamente personas “en gabardina” sino ahora son hackers que han creado redes para comprar elevadas cantidades de boletos y revenderlos en plataformas no reguladas por la ley mexicana.

Omar Portuguisa, de OCESA, explicó que las empresas asumen grandes riesgos para llevar conciertos a distintas partes del país, pues para ello deben realizar fuertes pagos a los artistas y montar los eventos.

El presidente de la comisión, Jorge Ernesto Inzunza, afirmó que “todos” son culpables de no contar con un marco legal adecuado para proteger a los consumidores y que se deben realizar grandes inversiones para garantizar seguridad y certeza.

