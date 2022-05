Bolivia se suma a amago de México de no asistir a cumbre de Biden.

Los presidentes de Honduras, Xiomara Castro; de Bolivia, Luis Arce, y de Argentina, Alberto Fernández, se sumaron al llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se excluya de la Cumbre de las Américas a ningún país.

Arce amagó, al igual que lo hizo el Presidente mexicano el martes, que en caso de que se confirme que Cuba, Nicaragua y Venezuela no estarán invitados, no acudirá al evento regional organizado por Estados Unidos y su presidente, Joe Biden.

La mandataria hondureña no definió una postura al respecto, y su homólogo argentino pidió a los organizadores que se invite a todos los países, aunque, a diferencia de los mandatarios de México y de Bolivia, dijo que sí asistirá al evento.

“Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmó que una Cumbre de las Américas, que excluye a países americanos, no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, dijo el presidente boliviano en Twitter.

Agregó que su país cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad y complementariedad.

La presidenta de Honduras, con quien López Obrador se reunió recientemente, aseguró que, si no están todas las naciones, no será una Cumbre de las Américas.

En el caso del presidente argentino, pidió a los organizadores que se invite a todos los países del continente, aunque dejó claro que sí asistirá al evento, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

“Tengo pensado ir, pero le pido a los organizadores lo mismo que les pidió López Obrador, que invite a todos los países de América Latina”, declaró Fernández.

En conferencia de prensa, el Presidente López Obrador mencionó que ya había hablado con otros mandatarios sobre este tema, al considerar que no era adecuado y que era una falta de respeto excluir de este evento a algún país.

Tras confirmar que la presencia del embajador de EU en México, Ken Salazar, el martes, en Palacio Nacional, fue para abordar el tema de la cumbre, señaló que era momento de poner el tema sobre la mesa, porque aún hay tiempo para resolverlo.

“Pues que todavía hay tiempo para atender este asunto, pero ya había que ponerlo en la mesa, ya era el momento, para que con tiempo se vaya analizando”, dijo.

Recordó que, en la última Cumbre de las Américas, que se realizó bajo el mandato del expresidente republicano Donald Trump, se invitó a todos los países.Además, reiteró su llamado a que se integre una unión como la que se tiene en Europa, pues lo que quieren los pueblos americanos es que haya progreso con justicia y no pleitos ni confrontaciones.

Asimismo, hizo una nueva defensa de Cuba ante el bloqueo económico que sufre desde hace décadas por parte de EU, y dijo que, debido a que habrá elecciones en este último, los grupos más ventajosos siempre han usado esas políticas de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y lo político, al presionar a los gobiernos para “asfixiar” a los cubanos.

“Son los que presionan a los gobiernos y tienen mucha influencia en los partidos, y son los que sostienen el bloqueo, y el gobierno les hace caso y son sus políticas las que se imponen, cuando lo que están haciendo es asfixiar a un pueblo, provocar el sufrimiento de todo un pueblo por sus intereses”, señaló.

Tras mencionar que, al igual que los mexicanos, los cubanos salen de su país para tratar de enviar recursos a sus familiares, recriminó que exista una ley que les prohíbe enviar los recursos.

“Pero en el caso de Cuba, nada, porque hay una ley que prohíbe. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está el humanismo? ¿Qué tienen que ver los pueblos con los gobiernos? ¿Por qué sacrificar al pueblo?”, cuestionó.

Por ello, criticó que se apueste a que los cubanos se rebelen contra su gobierno, al calificar esa estrategia como “ruin, mezquina y medieval”, pues no tiene que ver con estos tiempos, olvida los derechos humanos y denota “vileza”.

“Que está muy difícil que eso tenga éxito porque el pueblo cubano tiene mucha dignidad; se debería incluso declarar a ese pueblo, a esa isla, por su arrogancia de sentirse libre, como patrimonio de la humanidad; es una resistencia heroica”, destacó.

El Presidente presentó, durante la conferencia, la crítica hecha en redes sociales por el periodista Jorge Ramos a su postura de inclusión rumbo a la Cumbre de las Américas. El informador dijo que el mandatario tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre si no quiere, pero pide que inviten a la fiesta a “matones, torturadores, censores y represores”, como son las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“AMLO ya escogió su lado”, dijo Ramos, a lo que el Ejecutivo reviró que su postura sobre la política exterior no es nueva, ya que está basada en la política juarista.

Difícil “invitar al que no respeta la democracia”

A menos de un mes de que se celebre la Cumbre de las Américas y aun cuando no se han enviado las invitaciones, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ve poco probable que se invite a naciones que no respetan la democracia.

Así lo aseguró el funcionario estadounidense en entrevista para El País, en referencia a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto, a pesar de que la administración del presidente Joe Biden ha señalado que se quiere la Cumbre de las Américas más inclusiva de la historia.

Para Nichols hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas, basado en la Carta continental, la de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y las declaraciones de Quebec y Lima, por lo que se busca respetar ese principio.

“Por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia”, aseguró, aunque precisó que las invitaciones finalmente son responsabilidad de la Casa Blanca.

Al hablar sobre la agenda de la Cumbre, el funcionario dijo que están en proceso las reuniones del grupo de implementación, en el que muchos países de la región han realizado visitas de avanzada.

Los objetivos que, dijo, debe cumplir la Cumbre para ser considerada un éxito, es que prevalezcan los principios de la democracia, se atiendan las necesidades de las personas que han padecido la pandemia por Covid-19, los efectos de la invasión rusa a Ucrania, la inflación o la falta de acceso a las cadenas alimenticias.

Al ser cuestionado sobre si Latinoamérica quedó desplazada de las prioridades de EU por la guerra de Ucrania, aseguró que no, al destacar que con la reunión se demuestra que la región es una prioridad para la Casa Blanca.

Finalmente, señaló que en la Cumbre se va a realizar la Declaración de los Ángeles, relacionada con la migración, fenómeno que es consecuencia de la falta de oportunidades.

Expertos chocan por postura de México

Expertos en política internacional discreparon sobre los efectos que pueda tener la posible inasistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la IX Cumbre de las Américas, luego de que el mandatario advirtió que no acudiría si no invitan a todos los países.

Todo indica que, a la reunión, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, no están invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela porque, a decir del Gobierno estadounidense, sus actuaciones no respetan la democracia.

Rafel Rojas, internacionalista de El Colegio de México (Colmex), aseguró que el presidente de Estados Unidos está siguiendo la línea de la Organización de Estados Americanos (OEA), de no aceptar regímenes autoritarios, posición que no es aceptada por otros países que buscan una integración regional.

“Desde diciembre del año pasado hay una negociación con Joe Biden para que gire invitaciones a todos los gobiernos, aunque no necesariamente deben ir sus presidentes. Lo que están planteando los gobiernos es reintegrar la región, pero si al final no va López Obrador, no pasa nada, ya que tampoco ha asistido a otros foros internacionales.

“Estoy seguro de que no le va a gustar a Joe Biden, pero tampoco creo que tenga otras consecuencias”, explicó.

Que se regrese a las convocatorias que se hacían en el periodo de Obama; lo que buscan es igualdad. La inclusión no es para avalar esos gobiernos, sino que los gobiernos democráticos los cuestionen públicamente como en otras cumbres

Rafael Rojas, Internacionalista

Dijo que la postura del Presidente, de tener una igualdad e integración de todos los países, es la adecuada, ya que no sólo lo pide México, sino otros países, como los que pertenecen a la Comunidad del Caribe (CARICOM).

“Que se regrese a las convocatorias que se hacían en el periodo de Obama; lo que buscan es igualdad. La inclusión no es para avalar esos gobiernos, sino que los gobiernos democráticos los cuestionen públicamente y eso sucedió en otras cumbres, como en Panamá; ese es el objetivo”, destacó.

En opinión de Adalberto Santana, internacionalista de la UNAM, el verdadero autoritario es Joe Biden, ya que Cuba, Nicaragua y Venezuela son países que han defendido la autodeterminación de sus formas de gobierno; por ello, el mensaje de advertencia que manda el Presidente es correcto, expuso.

“No es una amenaza que hace López Obrador, sino una advertencia de que Estados Unidos debe ser respetuoso de la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe, y, si es una cumbre, es muy respetable la posición del Ejecutivo mexicano. En el caso de Cuba, quien viola los derechos humanos es Estados Unidos, por los bloqueos que le hace, igual con Venezuela, pero a Biden sí le conviene el petróleo de ese país”, apuntó.

De manera contrastante, José Fernández Santillán, politólogo de El Colegio de Jalisco, manifestó que México se está colocando del lado de los regímenes autoritarios al no aceptar ir a la cumbre si ellos no van, lo que también puede traer una disputa innecesaria con Estados Unidos.

“Es muy grave que el Presidente no vaya, ya que México no debe meterse en asuntos de política interna, pues con esta actitud ya toma partido a favor de regímenes dictatoriales que violan los derechos humanos, lo que es preocupante porque el mensaje es que simpatiza con ellos, es lamentable”, expresó.

No es una amenaza que hace López Obrador, sino una advertencia de que EU debe ser respetuoso de la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe, y, si es una cumbre, es muy respetable la posición del Ejecutivo

Adalberto Santana, Internacionalista

Gira presidencial confronta a grupos en la Cámara alta

La mayoría legislativa de Morena y sus aliados y la oposición discutieron en la sesión de la Comisión Permanente por la gira del Presidente López Obrador por Centroamérica y el Caribe.

La oposición criticó que para el presidente Andrés Manuel López Obrador el mayor logro de su gira internacional fue que México recuperó su estatus de “hermano mayor” de la región, en vez de interesarle ser el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China.

“No nos interesa ser la competencia de China para ocupar el lugar que tenían en la sociedad comercial con Estados Unidos. No nos interesa ser los socios de los adelantos científicos de la Unión Europea. No nos interesa ser el socio comercial de la economía más importante del mundo. No. Nos interesa ser los hermanos mayores de Centroamérica y el Caribe, pero lo que es peor, es que detrás de eso hay una gran falacia, porque en la realidad hemos aceptado las condiciones de ese gigante al que avergonzamos por mandar armas a Ucrania, de esos de los que nos quejamos por no invitar a Nicaragua a su cumbre, a esos, nosotros le hemos aceptado la desvergüenza de ser sus gendarmes”, aseveró el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, calificó como espléndida esta gira, y afirmó que el presidente López Obrador se vio “gigante” en los tres días de trabajos diplomáticos.

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, reprobó que en esta gira el Presidente tuviera acercamientos con países que han demostrado su distanciamiento con la democracia.

Consideró que es un desacierto diplomático de AMLO condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas, a realizarse en junio próximo, en Los Ángeles, California, si no se invita a estos países. “Resulta cuando menos cuestionable la posición que ha asumido el titular del Ejecutivo en relación a la postura de México con las Américas”, declaró.

PAN acusa que Gobierno busca financiar dictadura

La dirigencia nacional y las bancadas del PAN en el Senado y en Diputados acusaron que con la contratación de médicos cubanos lo que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador es financiar la dictadura en Cuba.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, y los coordinadores parlamentarios, señalaron que son 140 millones de pesos que se triangulan por el Gobierno cubano.

“México le paga cantidades millonarias al gobierno cubano y el gobierno cubano le paga míseros sueldos a los médicos que envía. Nos ponemos a disposición de los médicos mexicanos para enfrentar las acciones legales y políticas necesarias. Instruyó a los coordinadores a que emprendan las acciones necesarias”, indicó Cortés.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, recordó que de los 585 médicos cubanos que se contrataron el año pasado ni siquiera pudieron probar que fueran profesionales de la salud. “Esto es una farsa, lo que el Presidente quiere es dar dinero al gobierno de Cuba, quiere financiar una dictadura como la de aquel régimen, y estas acciones desde el año pasado las venimos denunciando, que contrataron a 585 personas de origen cubano, para tratar pacientes mexicanos de Covid-19 y nunca pudieron acreditar que fueran expertos en salud”, explicó.

Dijo que es la tercera vez que este gobierno inventa causas, disfraza emergencias para insertar médicos cubanos en México, y donde se han gastado casi 256 millones de pesos, es decir, 433 mil pesos, en tres meses, por cada médico cubano, mientras un profesional de la salud en México, gana aproximadamente 17 mil pesos al mes.

“No es la primera vez que el Presidente da la espalda a la salud, lamentablemente esto ha traído la pérdida de vidas, hemos señalado la falta de claridad frente a estos contratos, se pagaron más de 250 millones de pesos para traer a 585 cubanos durante tres meses de pandemia”, agregó.

Rementería reiteró que, los médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, ni cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, faltando también el aval de los colegios de profesionistas.

“Es una burla, un descaro tener que invitar a personas de otro país. Es para financiar a otro régimen, un régimen dictatorial”, indicó.