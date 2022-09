”Bravuconerías las declaraciones de Alito”; la confianza se ha debilitado: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano calificó como bravuconerías las declaraciones del líder del PRI, Alejandro Moreno en las que reta a su partido y al PAN a abandonar la coalición Va por México.

En breve entrevista con La Razón dijo: “en lugar de reflexionar sobre la propuestas que les hicimos para que podamos caminar juntos, eleva su nivel de bravuconería y hasta nos reta para que seamos nosotros quienes rompamos, y que además dice que solos no podemos ganar”, destacó.

El perredista señaló que no puede hacer esas declaraciones, si no fueron capaces de retener el estado de Hidalgo y Oaxaca, una de ellos aún con coalición,

Zambrano Grijalva pidió al dirigente priísta bajarle de nivel , pues con sus palabras es difícil e imposible retomar la confianza que se ha debilitado “enormemente” en su relación.

“Es la actitud del pato tirando a las escopetas. Ahora resulta que nosotros seremos los responsables de lo que ellos mismos crearon, de todo este despapaye que se ha armado, en la que la coalición está a punto de la ruptura. Ahora la culpa es de nosotros, pues que curiosos son”, destacó.

El líder del sol azteca aclaró que no piden la renuncia de Alejandro Moreno, sino que con las declaraciones no se puede construir una relación de confianza. “La confianza está sumamente dañada en el contexto actual y por eso es imposible en estos momentos”, dijo.

Finalmente Jesús Zambrano indicó que el dirigente tricolor ya no sabe cómo salir del atolladero en el que se encuentra, por ello busca en dónde encontrar responsables de lo que ellos mismos provocaron .

La Razón publicó este martes que al ratificar que no renunciará a la dirigencia del PRI y que su partido no dará marcha atrás a la iniciativa militar que hoy se discutirá en la Cámara de Diputados, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno se lanzó contra sus socios de la alianza Va por México, contra priistas no afines a su dirigencia, aunque dijo que no será su partido el que rompa la coalición.

FBPT