Proceso de desafuero contra Alito será con cautela y respetando sus derechos: Morena

El proceso correspondiente a la solicitud de procedencia que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, será llevado con cautela y se procurará el respeto a sus derechos humanos.

Así lo afirmó en entrevista con medios Jaime Humberto Pérez Bernabé, presidente de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encargada de atender el procedimiento en contra del priista, quien es señalado por delitos como enriquecimiento ilícito.

“Vamos a ser muy cautelosos de este tema… Nosotros no podemos adelantarnos absolutamente a nada. Seremos muy cuidadosos, incluso, no somos jueces. No podemos determinar la culpabilidad o la inocencia. Simplemente encontrar, determinar si hay elementos jurisdiccionales que encaucen al proceso para que continúe”, sostuvo.

Explicó que para comenzar con el trámite, lo primero que se debe concretar es la instalación de la Sección Instructora , para lo cual el plazo máximo marcado por el reglamento sería el 27 de este mes .

Una vez instalada, dijo, los cuatro integrantes sesionarán para recibir todo lo que se haya remitido a este órgano, incluido la solicitud de procedencia promovida por el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia.

te puede interesar Inicia proceso de desafuero contra "Alito" Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

El diputado afirmó que no hay una fecha precisa en la que el proceso de desafuero concluya, pues refirió que el plazo de desahogo de pruebas podría extenderse hasta los 60 días , pues más que darle celeridad al asunto, lo que se busca es tener claridad, dijo.

“Yo pediría por la delicadeza del tema que pudiera tratarse tener los tiempos adecuados(… )Más que celeridad, debe haber certeza, certidumbre y que todos tengamos la seguridad de un tema tan importante que está presentando la Fiscalía del estado de Campeche”, señaló.

Obviamente cuidando los derechos humanos del diputado señalado . También la presunción de inocencia y el debido proceso. De eso somos respetuosos.

La calma y cuidado con la que dijo el morenista que será llevado este proceso resulta contrastante a la postura que semanas atrás externó su compañero de bancada, Leonel Godoy, quien afirmó que el juicio de procedencia contra “Alito” sería expedito y ahí se vería de “qué lado están los legisladores”.

FBPT