PRI no será quien acabe con alianza, dice "Alito"; pide a PAN y PRD pensar con inteligencia

Al refrendar que no darán marcha atrás con la iniciativa militar que mañana se discutirá en la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que no será su partido el que rompa con la coalición Va por México y sugirió al PAN y PRD no pensar con el “hígado” respecto al tema.

“Lo fundamental, lo importante es pensar en México; aquí, las acciones se hacen con razón, no con emoción. En una coalición se tiene que pensar con inteligencia y con estrategia, no con el hígado, por eso la convocatoria es y será siempre construir, ir juntos. ¿Tú crees que ellos solos en una coalición van a ganar alguna elección? Nosotros sí, pero lo importante es construir juntos para sumar esfuerzos. Nosotros no vamos a ser quienes rompan esa coalición” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Desde la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Moreno Cárdenas sostuvo que “no hay que descubrir el hilo negro” sobre por qué se presentó con mucho tiempo de anticipación esta propuesta.

Tanto él como el coordinador en San Lázaro, Rubén Moreira, mencionaron que el tema no podría ser debatido más adelante, en medio de los comicios del 2023 y 2024, porque devolver a los militares a los cuarteles en esas fechas, como lo marca la ley, sería una “irresponsabilidad” y dudan de que se tenga la serenidad para discutir al respecto.

En ese sentido, Moreno Cárdenas sostuvo que las diferencias “se tienen que limar” y dejarlas a un lado porque “primero está México”.

Además, recalcó que “si alguien ha impulsado esa coalición” ha sido el Revolucionario Institucional, por la vocación aliancista que mantiene; incluso recordó que mientras en Nuevo León el Partido Acción Nacional (PAN) decidió ir solo y perdió la elección, en Chihuahua su candidata declinó a favor de Maru Campos y se logró el triunfo.

En tanto, el diputado Rubén Moreira refirió que aunque hay coalición, cada partido tiene sus agendas.

“Varias ocasiones se han detenido algunas de las iniciativas de derechos de las mujeres porque a algunos de los coaligados no les parece que sea el momento oportuno para debatirlas, y entonces si seguimos así pues nunca va a ser el tiempo de las mujeres”, reclamó.

En ese sentido, pidió al PAN y PRD votar la iniciativa, sobre todo al blanquiazul porque fue durante el gobierno de Felipe Calderón que se llamó a las Fuerzas Armadas para enfrentar al narcotráfico.

“Yo creo que a muchos les gane el odio que tienen contra Morena o tal vez del que le tengan al Presidente y entonces todo lo que se proponga para la construcción del país está mal y no, esto no se trata de eso. La apuesta es esta: Unos años más para el Ejército o una vida para siempre con el narcotráfico” Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados

Rubén Moreira, durante conferencia de prensa. Foto: Eduardo Cabrera / La Razón de México

En su intervención, Moreira Valdez dijo que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, lo buscó mientras estaba en campaña para pedirle que frenara los ataques de la candidata priista en su contra, luego de que él mismo dijo que el PRI y el PRD no le aportaban nada a la alianza, tal como lo está haciendo ahora.

“Alguien decía: ‘hay un bache en Querétaro’ y el otro (el gobernador) me hablaba y me decía ‘bueno, no vamos en alianza aquí en Querétaro, pero aquí en el país sí vamos’. ¡No, no! El s eñor tiene que entender que si no vamos en la alianza, él va a ser nuestro adversario”, sostuvo.

