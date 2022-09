Moreira: PRI no retirará iniciativa sobre Ejército; advierte “ingobernabilidad" si no pasa

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dejó claro a los senadores de su partido que no retirará la iniciativa que presentó la legisladora Yolanda de la Torre para ampliar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pero descartó que esto implique una fractura interna ni la ruptura de la Alianza Va por México.

En el contexto del encuentro que sostuvo con los integrantes del grupo parlamentario del tricolor, que encabeza el senador Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió: “Si no pasara nuestra iniciativa, en el 2024 tendríamos una extrema ingobernabilidad”.

Sin embargo, el propio Osorio Chong descartó que se pueda presentar esa crisis: “Yo creo que hay autoridades locales que tienen responsabilidad y que tienen que cumplir. No puede ser una amenaza así, decir que va a haber ingobernabilidad, cuando ellos tienen la responsabilidad de mantenerla”, aseveró el coordinador de los senadores priistas.

Moreira rechazó que los diputados busquen la militarización del país, sino garantizar que tanto los estados como la Federación cuenten con el auxilio del Ejército, y puntualizó que la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre no está vinculada con el tema de la Guardia Nacional.

“En marzo del 2024, el Ejército ya no puede entrar en auxilio no solamente del gobierno federal, tampoco de los estados y los municipios, de nadie, y si no arreglamos esto, pues vamos a tener consecuencias terribles para la nación.

“Nosotros no estamos militarizando, son las mismas circunstancias que hoy tiene, nosotros no estamos mandando al infinito esta, permitir al Ejército que pueda actuar si se le llama. Si algún estado, y perdón por el ejemplo, pero si usted me dice cuál, ya no va a necesitar el Ejército, pues ya no le llama, ya no le llama, tan es así”, manifestó.

En ese sentido, el líder de la bancada priista en San Lázaro llamó a los gobernadores y alcaldes a que asuman su responsabilidad en este tema.

“Muy respetuoso a los gobernadores y a los alcaldes de los municipios más grandes, para que asuman su responsabilidad que hoy no la están asumiendo. Es penoso ver al señor gobernador de Jalisco, a los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara o al señor gobernador de Guanajuato que no tienen fuerza, no tienen policía civil para enfrentar el crimen, cuando los homicidios que es el gran problema que tiene este país son del fuero común, es penoso ver este tipo de casos”, declaró.

El exgobernador de Coahuila aseveró que “es falso” que Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido se haya vendido para impulsar la iniciativa que amplíe la participación del Ejército en tareas de seguridad pública y dijo que es ofensivo que se les señale de establecer una cuerdo de este tipo.

“Eso nos ofende, muchísimo, por qué, porque el Ejército mexicano es honorable, no necesita arreglos de ningún tipo, el que haya dicho eso está ofendiendo no solamente a nuestra dirigencia, de la cual estamos ciertos, está ofendiendo al Ejército Mexicano y a la Marina (…). Eso es falso, eso es falso, tal vez lo digan sus enemigos o tal vez los enemigos de México”.

Respecto a la coincidencia de que al tiempo de que del PRI en la Cámara de Diputados salió esta iniciativa la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, suspendió la presentación de videos en contra de “Alito”, argumentó que eso se debió a unos amparos.

“Se detuvo por unos amparos y nosotros hemos sido muy claros, si la señora Layda Sansores quiere continuar con esos audios o con más audios lo puede hacer, está en su derecho, pero que se atenga a las suspensiones, creo que en estos momentos todo mundo trata de sacar algo”, declaró.

En lo relacionado al reclamo del PAN por la iniciativa y si deberían aplicar la moratoria en San Lázaro, Moreira defendió que la moratoria sólo es para iniciativas que dañan al país y aseguró que ésta no lo afecta.

“Con todo respeto lo digo, eso no lo puedo aceptar, primera, porque la moratoria es para aquellas cosas que dañan al país y esta no daña al país”, manifestó.

Moreira descartó que esta iniciativa vaya a ser motivo de fractura de la alianza Va por México, ya que incluso aseguró que se reunió con dirigentes y coordinadores parlamentarios.

“Ayer (miércoles) me reuní, nos reunimos con los dirigentes nacionales. Yo no puedo acudir a un lugar donde él (Alejandro Moreno) no me autoriza o a donde él no va. Y hace rato me reuní con las bancadas de sus partidos ahí en la Cámara. Estamos trabajando en muchas cosas que hay que hacer”, indicó.

LRL