“Muy buena decisión” de Sheinbaum integrar a Lázaro Cárdenas en su gabinete: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), calificó este viernes como “muy buena decisión” de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al designar como jefe de la Oficina de la Presidencia a Lázaro Cárdenas Batel, ya que, dijo, es un hombre con principios, honesto y con mucha experiencia.

Cuestionado en la conferencia mañanera sobre el nombramiento del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del general Lázaro Cárdenas -a quien admira-, AMLO adelantó que Sheinbaum Pardo va a seguir dando sorpresas en los próximos días con las designaciones que faltan en su gabinete.

“Muy bueno Lázaro (Cárdenas), y muy buena la decisión que tomó la Presidenta electa. Lázaro tiene mucha experiencia, es parte de la historia de este país, nieto del general Lázaro Cárdenas, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, precursor de este movimiento democrático de nuestros tiempos.

“Él es una gente con principios, honesto, y también con mucha experiencia. Entonces, sí una muy buena decisión de la Presidenta electa, que va a seguir sorprendiendo porque es muy buena la Presidenta electa, va a ser una extraordinaria Presidenta”, declaró AMLO.

AMLO insistió que Claudia va a llegar a ser la mejor Presidenta de México, al elogiar sus cualidades como una mujer muy sensible, inteligente, honesta, además de que conoce bastante sobre ciencia, tecnología, ingeniería, administración pública, y “viene de la lucha social desde jovencita, la primera mujer Presidenta”, afirmó.

AMLO subrayó que eso lo tiene contento, e incluso, podrá irse tranquilo a descansar a la quinta de Palenque, Chiapas, porque entregará el mando a quien continuará con el manejo de los asuntos públicos, “y no cualquiera”, añadió.

AMLO resaltó que aparte de la corrupción que ha afectado mucho en México, ha llegado gente improvisada a la Presidencia que no conoce la historia de México, que no le tiene respeto al pueblo, mucho menor amor.

Cómo no van a haber fracasos así, pero si se trata de personas como Claudia que están formadas, que conoce la historia, que tiene ideales, principios, sensible, no. Es una dicha enorme. Entonces yo por eso estoy muy contento, estaba seguro con lo que estábamos haciendo, siempre le tengo fe al pueblo, así como le tengo fe al creador, le tengo mucha fe