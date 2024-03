“Tenemos buena relación, pero no de subordinación”, asegura AMLO sobre EU en entrevista

El presidente Andrés Manuel López Obrador describió el momento en que se encuentra la relación bilateral con Estados Unidos con el gobierno de Joe Biden. Tenemos una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación”, dijo el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador ofreció una entrevista televisiva al programa 60 minutes, el espacio de noticias más visto de Estados Unidos perteneciente a la cadena CBS. En la conversación periodística tocó varios temas como su estrategia de seguridad, el fentanilo, la crisis migratoria, así como su relación con Joe Biden y también con el ex presidente Donald Trump en el contexto de la carrera presidencial por la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo.

“Somos un país independiente, libre y soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero” afirmó el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre las presiones que ha recibido de Washington para abordar distintos asuntos, como el flujo masivo de indocumentados que desde Centroamérica emprenden el camino para llegar a la frontera norte de México y ahí esperar a cruzar a Estados Unidos.

La periodista Sharyn Alfonsi fue la encargada de realizar la entrevista al mandatario en Palacio Nacional. Ahí le cuestionó su relación con el actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden y las diferencias con el trato que tuvo con el polémico ex presidente republicano Donald Trump, quien competirá por un segundo mandato en la oficina Oval de la Casa Blanca.

“Biden es respetuoso de nuestra soberanía como lo fue el presidente Trump”, dijo López Obrador, quien reconoció que en una relación tan compleja como lo es la de México con Estados Unidos, las diferencias políticas son normales.

El presidente de México también abordó el tema que marca la agenda electoral en Estados Unidos tanto para demócratas como para republicanos: la crisis migratoria. Biden y Trump han declarado que si ganan en noviembre van a endurecer sus acciones para el tráfico de personas en la frontera sur.

En ese sentido, López Obrador rechazó la idea del muro de Donald Trump. “(el muro) Eso no funciona…(lo dice) en campaña”, aseguró el representante del Ejecutivo Federal a la televisión estadounidense, en la entrevista editada con subtitulaje en inglés de las respuestas en español que entregada el presidente.

La periodista Sharyn Alfonsi cuestionó a López Obrador sobre el fentanilo, el consumo de drogas y la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos”.

Nosotros no tenemos comunicación con los criminales, aplicamos las leyes… con los criminales no se puede negociar”, subrayó el mandatario ante el cuestionamiento sobre si no podía tener contacto los cárteles del narcotráfico para parar la violencia. La periodista citó el Departamento de Estado y la DEA para preguntar sobre la aseveración de que la mayoría del fentanilo que entran y se consumen en Estados Unidos llegan desde México. López Obrador atajó el argumento respondiendo que están equivocados, que no tienen toda la información. “porque el fentanilo es producido en Estados Unidos, Canadá y México… no tenemos consumo, tenemos aduanas y tradiciones… pero muy poco (consumo)