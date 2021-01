Buscan cama en seis estados, oxígeno...

El contagio por Covid-19 de Luis Reyes, de 68 años de edad, se convirtió en un viacrucis de 29 días para su familia, tiempo en el que buscaron hospitales, tanques de oxígeno y, tras la muerte del paciente, crematorios hasta en seis estados del país con gastos que superan los 200 mil pesos. Finalmente fue cremado tres días después de haber fallecido.

“Sufrimos una pesadilla, quedamos endeudados con 200 mil pesos y fue una incertidumbre dolorosa, pues es sólo uno de muchos casos y hay muchas familias que están en lo mismo y están padeciendo diario la falta de camas o la falta de oxígeno”, relató a La Razón Karyna Reyes, hija de la víctima.

Todo comenzó el pasado 19 de diciembre, cuando Luis Reyes inició con síntomas leves como dolor de garganta y fiebre, luego ya no podía pararse de la cama. Sus hijos fueron a Puebla, Querétaro, CDMX, Tlaxcala, Hidalgo y Guanajuato para buscar hospital, pero sin éxito.

“Fuimos a varios municipios y no encontramos nada, preguntamos en todos lados hasta que un familiar nos prestó un tanque de oxígeno. Llegamos a la Ciudad de México y sólo pudimos llenar un tanque muy pequeño que no alcanzó para nada. Estuvo estable hasta el 6 de enero, pero aún no había hospitales”, detalló y agregó que sólo hallaron lugar en el hospital privado Star Médica.

Al no encontrar camas, dijo, lo ingresaron a una clínica particular en Pachuca, Hidalgo, pero no hubo respuesta a pesar de estudios de Rayos X y un gasto de hospitalización de 200 mil pesos. Al fallecer el 17 de enero, de nuevo comenzó la peregrinación, ya que los costos eran sumamente elevados y no bajaban de 50 mil pesos, más el pago de operación y a los enterradores; sin embargo, “el 12 de diciembre lo intubaron y el 17 falleció”, dijo.

La cremación en un inicio sería en Tlaxcala, ya que los costos en Hidalgo son muy caros; pero, por un familiar, “conseguimos la cremación en 20 mil pesos en Tula, pero esperamos tres días para que nos lo pudieran entregar (el cuerpo). Tuvimos que trasladarlo ya que teníamos lista de espera en Pachuca de siete días para que nos entregaran el cadáver, pero ahora, estamos esperando semana y media para que nos entreguen el acta de defunción”.

El cadáver de Luis lo recibieron tres días después de su deceso, además contrataron un servicio menor sólo de cremación de 20 mil pesos, para hacerlo en Hidalgo, pero ahora tienen que esperar semana y media más por los trámites.

En tanto, para Itzel Juárez, encontrar un lugar para cremar a su padre, Antonio Juárez, fue un verdadero problema, pues desde el pasado 21 de enero, cuando falleció su papá, ha tenido que esperar siete días para su cremación, ya que hay una lista de hasta 20 personas y no se dan a basto.

“Nos tocó en funerarias García López, pero mi papá tiene que esperar siete días para poder cremarlo ya que hay lista de espera. En la funeraria están uno tras otro y nos han solicitado disculpas ya que están sobresaturados y no nos queda de otra”, dijo a este diario.

La voluntad de su padre fue cremarlo, por ello, tienen que hacer la espera, aunque los responsables de la funeraria “nos han dicho que le dan tratamiento al cuerpo para que no se eche a perder y la cremación nos toca hasta el sábado a las 20:00 horas”.

Entre lágrimas Itzel Juárez dijo que buscaron varios sitios, pero en García López está más barato que otras funerarias “chafas”, que aumentaron sus precios por la pandemia, y considera que esta funeraria se ha mantenido “sin mancharse” en los precios.

En México morir a casua de este virus que derivó en una pandemia representa un peregrinar para las familias en búsqueda de oxígeno, camas de hospitalización y cremación, quedando endeudados en hospitales privados y esperando hasta una semana para que les entreguen a sus seres queridos.

Los casos de Luis Reyes y Antonio Juárez son sólo unos de decenas que ocurren en el país, ya que el alza de contagios y muertes ha ocasionado saturación en el sistema hospitalario y escasez de insumos.