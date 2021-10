Buscan en Senado “figura intermedia” para Grupo Plural

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, insistió que en la Cámara alta buscan una figura intermedia para otorgar el reconocimiento al Grupo Parlamentario Plural, porque puntualizó que jurídica y constitucionalmente no es viable conformarlo como bancada.

Durante su participación en el seminario “El Ejercicio Legislativo y Servicio Público: Experiencias en Tiempo de Pandemia”, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas de la FES Acatlán, recordó que la legislación precisa los requisitos para la constitución de los grupos parlamentarios.

Jurídicamente no es posible, constitucionalmente no es posible, porque hay literalmente expresiones sobre cómo se constituyen los grupos parlamentarios, tienen que ser al inicio de la legislatura y tienen que tener como referente un partido político con registro nacional, es decir, de acuerdo con la Constitución y la ley los únicos que pueden ser grupos parlamentarios, dichos así formalmente, son aquellos que tienen partidos políticos nacionales, los grupos parlamentarios se integran por su afinidad ideológica. (…) Si atendemos a la Constitución y a la ley de manera estricta, les diría que no procede constituirse como grupo parlamentario