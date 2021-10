Monreal advierte que con Grupo Plural hay riesgo de balcanización en el Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que aceptar la conformación del Grupo Parlamentario Plural de cinco senadores podría traer el riesgo de una balcanización a futuro.

Ante los medios de comunicación, señaló que apenas van a revisar el tema todos los integrantes de la Jucopo.

Monreal explicó que ha planteado que se busquen conciliar las posiciones y aunque reconoció que no se puede violar la normatividad interna, la propuesta es buscar el camino para asegurar la libertad de asociación y de reunión al interior de la Cámara alta.

Sin embargo, admitió que no es sencillo modificar el régimen de partidos y la esencia de la participación vía las fuerzas políticas, porque el riesgo es que se estaría frente a una futura balcanización de agrupaciones u organizaciones.

“No es una fácil decisión, ni tampoco representa una opinión pragmática, queremos o no fortalecer el régimen de partidos, queremos o no reformar o refrendar la participación política vía instituciones denominadas partidos político o no, sí es una discusión de fondo, no es una discusión sólo por el grupo que está solicitando incorporarse, porque obviamente desnaturaliza todo el andamiaje jurídico que hemos construido durante décadas”