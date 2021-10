El Grupo Plural y la enchilada completa

Con la novedad de que la Junta de Coordinación Política en el Senado habrá de determinar el próximo lunes si reconoce o no como bancada al Grupo Plural de senadores conformado por Germán Martínez, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Alejandra León. Lo principal será saber si el conjunto de grupos parlamentarios con presencia en la Jucopo determina o no agregar una silla a su mesa. La idea del posible reconocimiento como bancada o asociación, nos aseguran, no desagrada a los plurales; sin embargo, han dejado claro que van por “la enchilada completa”, es decir, por lo que el senador Germán Martínez, actual cabeza del grupo, denomina “tener voz”, incluso a costa de no contar con prerrogativa alguna como bancada y de entregar presidencias de comisiones. Ya se verá, nos dicen, si la buena voluntad y las “bienvenidas” se traducen en la anhelada silla en la Jucopo. O sea, a ver si es enchilada o plato vacío.

• Desde San Lázaro para Oaxaca

Como un balazo en el pie vieron varios legisladores de Morena la idea de mantener al frente de la Comisión de Educación a la diputada por Veracruz Tania Cruz Santos quien, finalmente, fue elegida para esa posición. Y es que, nos comentan, que el pasado fin de semana su compañero de bancada, Azael Santiago Chepi, habría arrancado la promesa al presidente nacional de los guindas, Mario Delgado, de ajustar lo previamente decidido para ponerlo a él, ya que era la segunda vez que lo hacían a un lado. Sin embargo, al final se ratificó que esa comisión la presidirá una mujer, por lo que ahora, nos dicen, las alertas se prendieron en Oaxaca, estado que el año próximo tendrá elecciones para gobernador. Todo esto, porque es fundamental el respaldo del diputado Chepi, representante del distrito con más municipios para aspirar a ganar. Uf.

• Acapulco caliente y sin dinero

En la víspera del arranque de su administración, que se espera que sea uno de los más complicados en la historia del municipio de Acapulco, la alcaldesa electa, Abelina López Rodríguez, reclamó ayer a quien habrá de suceder en el cargo, su compañera morenista, y futura magistrada, Adela Román Ocampo, dónde quedó el dinero. Y es que resulta que en el proceso de entrega-recepción le señalan que hay 203 millones de pesos para el pago de sueldos, fondos de ahorro y otras prestaciones al personal del municipio, pero ella pide que le digan dónde están, porque de plano no los ha visto por ningún lado. Y, nos asegura, suena a que de plano no existen, de lo contrario no se habría dejado de pagar, por ejemplo, los servicios de recolección de basura, asunto por el cual el destino de playa hasta en foco de alerta sanitaria se convirtió.

• Fin de la Iniciativa Mérida

Y fue el canciller Marcelo Ebrard el que ayer aclaró que ya se acabó la vigencia de la Iniciativa Mérida, es decir, el principal mecanismo de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, que data de hace dos sexenios, y cuya esencia era el combate frontal contra las organizaciones del crimen organizado. “Estamos entrando a otra etapa”, señaló Ebrard, a unos días de que se lleve a cabo en la Ciudad de México el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel, en el que participarán los secretarios de Estado, Antony Blinken, de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal Merrick Garland. De manera muy somera, el funcionario indicó lo que podrían ser tres de los elementos de lo que denominó un nuevo “entendimiento”: clarificación de lo que implicaría el respeto mutuo entre los dos países, reducción de la violencia, atención del problema del aumento del consumo de drogas y enfoques de desarrollo común. “No hay ningún resultado, tenemos que hacer otra cosa distinta; si seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar a lo mismo”, consideró Ebrard.

• Adiós PES, RSP y FXM

Los que, nos aseguran, van a echar su resto en una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar de mantener sus registros son los partidos Encuentro Solidario, de Hugo Eric Flores, Redes Sociales Progresistas, vinculado a la maestra Elba Esther Gordillo, y Fuerza por México, del dirigente sindical Pedro Haces. Y es su resto, nos comentan, porque alegarán de todo y lanzarán culpas a montones a “actores políticos” y agentes externos, por no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación que ordena la ley. ¿Quiénes serán los señalados por estos institutos políticos? Ah, pues en la lista están los medios, influencers, el Ejecutivo federal, el propio Instituto Nacional Electoral, al que acusan de extralimitar sus funciones, presunta falta de certeza sobre los resultados electorales finales, retraso en la entrega de su registro, falta de acceso oportuno a spots. Como sea, los consejeros del INE hoy estarán aprobando, nos anticipan, el retiro del registro.

• “Tengo ombligo”

Así que el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, en medio de la inacabada tercera ola de contagios por Covid, se permitió un palomazo en el que, acompañado por mariachi durante una celebración, cantó el tema “Mátalas”. El video de su aventura musical, en el que aparece sin cubrebocas inundó las redes sociales y el funcionario fue cuestionado por los diputados locales, durante la glosa del sexto informe del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por enviar una mala señal a la ciudadanía. “Soy de este mundo, tengo ombligo igual que ustedes, tengo derecho a cantar, soy un ciudadano normal y no se canta bien con cubrebocas; lo volvería a hacer, siempre y cuando logre algo y a lo mejor la canción que cante va a ser “El Rey’”, respondió elocuentemente el secretario. Lo que es ir de salida.