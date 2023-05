García Cabeza de Vaca responde a AMLO por comentarios sobre violencia en Tamaulipas

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, envió un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario lo mencionara en su conferencia mañanera.

En la conferencia mañanera de este martes 2 de mayo, el Presidente de la República abordó el tema de la situación en Tamaulipas, en donde se reportaron bloqueos durante el fin de semana. Afirmó que los dichos sobre que la inseguridad era menor durante la administración de Cabeza de Vaca son una "lanzada política" contra Américo Villarreal, gobernador actual de la entidad.

Ante las declaraciones del mandatario nacional, el ex gobernador de Tamaulipas emitió un mensaje a través de redes sociales: "Doy respuesta hacia le mención que hizo el Presidente López Obrador hacia mi persona esta mañana", dijo Cabeza de Vaca.

"O no se acuerda o no quiere acordarse, pero yo le recuerdo que cuando concluí mi mandato como gobernador, Tamaulipas se encontraba entre los seis estados más seguros del país, de acuerdo al mimo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública", continuó el ex mandatario estatal.

Agregó que en su administración no se implementaron las políticas nacionales de "abrazos y no balazos": "No, acá no hubo tregua contra los violentos y los resultados están a la vista no sólo de las y los tamaulipecos, sino de todo el país", señaló.

Dijo que los habitantes de la entidad están conscientes de que lo que sucede en Tamaulipas no es producto de la casualidad: "Es producto de la complicidad, de aquellos que en aras de llegar al poder entregaron lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad", puntualizó.

"Aquí, el que no ataja deja pasar, y ustedes dejaron pasar estos enfrentamientos entre los grupos criminales", dijo Cabeza de Vaca, quien aseguró que el gobierno estatal de Tamaulipas pactó con criminales.

Ya dejen de estar buscado culpables, de estar señalando a personas por estar dando a conocer lo que está sucediendo en Tamaulipas con todos estos actos de violencia Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas

Cabeza de Vaca concluyó su mensaje señalando a Américo Villarreal, actual gobernador de la entidad, como el responsable de la situación en la que se encuentra Tamaulipas.

Va mi respuesta a la mención que esta mañana hizo el Presidente @lopezobrador_ sobre mi persona. pic.twitter.com/KpfDXjGvJF — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 2, 2023

