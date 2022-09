Cabildea Adán Augusto López en el Senado a favor de iniciativa del PRI

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, para dialogar sobre la iniciativa promovida por el PRI en la Cámara de Diputados para ampliar el periodo del Ejército en tareas de seguridad.

En el encuentro, el encargado de la política interna del país destacó que existe un ánimo constructivo por parte del PRI para sacar adelante la reforma, mientras que el líder de la mayoría legislativa se comprometió a “intentar lograr que la reforma salga”.

“Claro que es deseable que se apruebe y los diputados tendrán la última palabra”, expresó el secretario de Gobernación ante los medios y delante de Monreal, a quien entre risas le dijo: “Nada más te vine a dar tu abrazo por fiestas patrias”.

El coordinador de la bancada guinda apuntó que, como le dijo López Hernández, hay un ánimo constructivo con el PRI y este miércoles se prevé que sea aprobada la reforma en la Cámara de Diputados, por lo que el trámite pasará al Senado de la República.

Al respecto, precisó que en la Cámara alta lo tramitarán a través de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda: “Nosotros no vamos a acudir a la vía rápida, al fast track, a dispensar trámites, menos cuando se trata de reformas constitucionales. Y, si pasa en Cámara de Diputados y nos envía, nosotros lo turnaremos a comisiones para discusión”.

Monreal reconoció que Morena no cuenta con la mayoría calificada en el Senado, por lo que además de “convencer” al PRI tendría que sumar a otros grupos parlamentarios.

“Les voy a decir más o menos cuántos tenemos: 60 votos si venimos todos de Morena, que normalmente nos faltan uno, dos o tres, pero pongamos que viniéramos todos sin excepción y todos votaran a favor, serían 60 o 58 o 57, pero pongamos 59 por uno que no votara o que no viniera o que se enfermara; son cuatro del PES, que siempre nos acompañan, serían 63, más seis del Verde, que siempre nos acompañan, 69; más cuatro del PT, son cinco, pero a veces una de ellas no nos acompaña, 73. Nos faltan 13 para estar, entre 13 y 14 para tener mayoría calificada”, detalló.

El líder de la bancada aseguró que buscará sacar adelante la reforma “por convicción”, no porque el secretario de Gobernación se lo ordenara, porque aseguró que “yo no tengo ningún jefe ni patrón”.

