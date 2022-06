Cae 95% compra de pruebas Covid pese a alza en contagios

A pesar del reciente incremento de contagios por Covid-19, la compra de pruebas para detectar este virus ha disminuido 95 por ciento en los últimos 80 días, resaltó el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra.

“Bajó el número de ventas; se está vendiendo el cinco por ciento y ocurre lo mismo con los medicamentos. Veremos cómo se comporta en días posteriores.

“En esta etapa, estamos hablando que adquieren una o dos pruebas al día y esto se debe a que la población detectó que el virus es menos agresivo y están entrando en exceso de confianza”, expresó, en entrevista con La Razón.

Becerra Orozco señaló que uno de los motivos por los que la gente acude para conseguir una prueba es que en el trabajo se los están pidiendo, pero “antes lo hacían de manera personal para cuidar a su familia; esto ya no está sucediendo, aunque sí tenemos la quinta ola”, consideró.

El empresario farmacéutico explicó que otro de los fenómenos de la poca afluencia a los consultorios médicos de las farmacias obedece a que los síntomas del coronavirus prácticamente han derivado en los de una gripe, con infección de garganta, poca temperatura y todo dentro de lo normal.

“Muchas personas que han tenido gripe en estos días, pues 90 por ciento es Covid, pero como están saliendo de la enfermedad sin tantas complicaciones, deciden no acudir a los laboratorios”, explicó el presidente de la Unefarm.

. Gráfico: La Razón de México

Recordó que, durante la cuarta ola, que se inició en enero y concluyó en marzo, una farmacia vendía, en promedio, entre 10 y 20 pruebas diariamente, y resaltó que el pico más alto fue en enero, cuando tuvieron desabastos intermitentes porque no alcanzaban los productos, y quedó el coletazo hasta marzo.

“Hoy estamos en un alza en los contagios; sigue siendo moderada la venta. No vemos bien que no utilicen las pruebas, porque al final, a pesar de que ya hay muchos inoculados, todavía hay quienes no lo han hecho.

“Tenemos gente que está vacunada, pero con su salud comprometida, por ejemplo, como diabetes, lípidos, y puede agravarse”, señaló.

El presidente de la Unefarm, que agremia a cinco mil afiliados a nivel nacional, dijo que la responsabilidad es seguirnos cuidando, con la utilización del cubrebocas y, en caso de síntomas como los de la gripe, realizar el test y, en caso de salir positivo, hacer la cuarentena; es decir, insistió en no bajar la guardia.

En cuanto a las ventas de cubrebocas, detalló que aumentaron entre 10 y 15 por ciento, igual que las del gel antibacterial.

“Estaríamos hablando que las farmacias venden en promedio entre 15 a 20 paquetes de cubrebocas diario, al igual que el gel en presentación de cien mililitros”, estimó.

Durante un recorrido por varias farmacias en el Centro Histórico de la Ciudad de México, La Razón pudo constatar que se puede agendar la prueba de antígenos para detectar Covid-19 a un costo de 260 pesos, pero hay poca gente.

De acuerdo con los empleados de estos establecimientos, ha disminuido la demanda de fármacos y pruebas, y además “tenemos suficiente cantidad de insumos”.