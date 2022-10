Se calienta debate por inseguridad entre Gobernación y gobiernos de MC.

Luego de las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien afirmó que el “baño de sangre” está en Guanajuato y Jalisco, el gobernador de esta última entidad, Enrique Alfaro, aseguró que hay más violencia en 10 estados que son gobernados por Morena.

“Con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el Presidente de la República en sus visitas a Jalisco, (la entidad) está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

Con estadísticas en la mano, Enrique Alfaro apuntó que Jalisco pasó de la posición 11 en la lista de estados con mayor incidencia delictiva, a la19.

Y subrayó: “No puede un servidor quedarse callado ante un señalamiento como el que hizo contra mi estado, porque cuando yo pienso en Jalisco, pienso en que Jalisco es la locomotora de la economía nacional, el mayor productor agroalimentario de México, un estado en donde su gente lucha todos los días por sacar adelante a nuestro país”.

Enrique Alfaro aprovechó el momento e hizo una precisión sobre lo dicho por el secretario de Gobernación, quien un día antes dijo que debido a que el mandatario estatal bebía vino con el embajador de España, se negó a intervenir para que senadores apoyaran la reforma que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

No puede un servidor quedarse callado ante un señalamiento como el que hizo contra mi estado, porque cuando yo pienso en Jalisco, pienso en que Jalisco es la locomotora de la economía nacional, el mayor productor agroalimentario de México

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco

“Cuando usted me llamó a España, lo hizo a través del teléfono del embajador de México, con quien en efecto estaba cenando. Me pidió que convenciera a senadores de votar a favor de su reforma. Lo que no entiendo, señor secretario, es por qué un gobernador debería de interferir en la dinámica de un poder como es el legislativo, muy en especial, del Senado. Si usted quería incidir en la votación de los senadores de Movimiento Ciudadano, debió hablar con ellos”, aseveró.

Tras señalar que espera una meditación por parte del secretario de Gobernación, el mandatario jalisciense también lamentó que Adán Augusto López admitiera públicamente que le pidió intervenir para respaldar una reforma.

“Ojalá reflexione señor secretario, la actitud que ha asumido, porque usted tiene una enorme responsabilidad, y sabe que tiene mi respeto y mi aprecio, pero lamento mucho lo que acaba de hacer y ojalá pueda reflexionar al respecto”, expresó.

A las reacciones también se sumó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien, pese a que no mencionó de forma directa al secretario de Gobernación y tampoco reprochó sus recientes comentarios al criticar el papel de la Fuerza Civil en dicha entidad, aseguró que ésta es la mejor policía de México.

Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario sostuvo que los neoleoneses “están profundamente agradecidos y orgullosos de los elementos de Fuerza Civil, que todos los días ponen en riesgo su vida para cuidar de los ciudadanos”.

Y aunque después me acusan los gobernadores de que los estoy atacando, para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia, o que en Nuevo León hoy, no hay policía, o que Chihuahua es presa del crimen organizado, y ya no hablemos de Jalisco

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación

Al asegurar que el cuerpo policiaco estatal mantiene día y noche blindado a Nuevo León, Samuel García aseveró: “La Fuerza Civil se está enfrentando a los criminales y los está poniendo tras las rejas”.

Pero el debtae sobre la inseguridad subió de tono, ya que más tarde, el encargado de la política interna del país, reviró a los señalamientos del gobernador de Jalisco.

Adán Augusto López Hernández, aseguró que no va a esconder la violencia e inseguridad que viven estados como Guanajuato, Nuevo León o Chihuahua, sólo porque los mandatarios estatales se sientan atacados.

“Y aunque después me acusan los gobernadores de que los estoy atacando, para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia, o que Nuevo León hoy, no hay policía, o que Chihuahua es presa del crimen organizado, y ya no hablemos de Jalisco”, indicó el funcionario federal.

Las declaraciones del encargado de la política interior del país se dan luego de la respuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien acusó al funcionario de sólo ir contra las entidades que son gobernados por la oposición, sin fijarse que también las entidades morenistas arrastran mayores problemas de inseguridad.

En este sentido, reconoció que algunas entidades gobernadas por Morena también deben lidiar con grupos organizados. “Y también para que no nos digan, también hablemos que tenemos problemas en Zacatecas, tenemos problemas en Michoacán”, destacó en el encuentro con alcaldes, legisladores y empresarios en Chiapas.

Por otra parte, aseguró que el Ejército mexicano ya actúa de otra manera profesional, pues ya quedaron atrás las oscuras noches de 1968 y del 1970, en el marco del apoyo que solicita para aprobar la extensión de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

López Hernández refirió que el mando de las Fuerzas Armadas lo tiene un civil, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como comandante supremo. “Quiere decir que la cadena de mando del Ejército mexicano, la toma de decisiones, pues vienen del comandante supremo que siempre, será un civil, en este caso el hoy Presidente”.

Criticó a quienes se burlan de la estrategia “de abrazos y no balazos”, ya que se han ido atacando las causas para pacificar al país, por ello, destacó que hay programas sociales, apoyo para los jóvenes, becas, el programa Sembrando Vida, entre otros que ayuden a bajar los índices delincuenciales.

Dante Delgado acusa que sólo se buscan reflectores

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, criticó lo que, dijo, es una actitud frívola y pendenciera por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al convertirse en el “vocero” de la Secretaría de la Defensa Nacional y el “cabildero” con los congresos locales para conseguir el aval para la reforma de las Fuerzas Armadas.

Luego de la polémica generada por la carta que el diputado federal emecista, Sergio Barrera, envió al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, el también senador Dante Delgado acusó que el encargado de la política interna del país sólo busca reflectores para cubrir la “ineficacia” de su trabajo.

“Adán Augusto, serénese; deje de ofender la inteligencia de la sociedad, que desea contar con un sistema de seguridad pública que el gobierno por el que usted habla se niega a respaldar por una sola razón: su incapacidad e ineficacia en la acción de gobierno.

“También le digo que ejercicios de hipocresía son sus acciones de gobierno como gobernador de Tabasco, al crear la ‘ley garrote’, y también lo son la de tolerar y alentar a gobiernos irresponsables de Morena, que utilizan para detener a sus opositores el delito de ultrajes a la autoridad”, manifestó.

Las críticas fueron secundadas por el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, quien dijo que el grupo parlamentario naranja no acepta que se les califique de tal forma, pues aseguró que su compañero legislador fue “responsable” al manifestarse sobre la cita que el titular de la Sedena hizo a los diputados en instalaciones de la dependencia, luego de negarse a acudir al recinto legislativo.

Ante lo dicho minutos atrás por el diputado morenista Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que la solicitud de reunión no pasó por la validación de la Junta de Coordinación Política, el emecista mostró el oficio con el que la Comisión de Defensa Nacional indicó a sus integrantes la aprobación, por mayoría, para sostener dicho encuentro.

Al referirse a las declaraciones del secretario de Gobernación, quien también criticó a gobiernos estatales por la situación de inseguridad en sus entidades, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, sostuvo que “lo que señala el secretario de Gobernación: nombrar estados como el paraíso del crimen, entre ellos uno gobernado por su partido, Morena, y no actuar ni hacer conciencia de lo que ocurre, sino todo lo contrario -mostrar indiferencia y tratar de minimizar siempre la situación de inseguridad-, es un acto de irresponsabilidad y es el reflejo de la podredumbre en la que nos está hundiendo este gobierno federal”.

Hizo un nuevo llamado al Gobierno federal a cambiar la estrategia de seguridad, porque aseguró que el país ya no aguanta la violencia.

“Simplemente, el fin de semana pasado se reportaron 283 personas asesinadas; esto es consecuencia de que, desde el púlpito presidencial y el gobierno federal, no ponen un alto; al contrario, se sigue tratando con consideraciones a los grupos delictivos que hacen y deshacen a su antojo aquí y en todos los estados a nivel nacional”, puntualizó.

Alarma nivel de violencia; muestra debilidad del Estado, dice Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la violencia en el país ha alcanzado niveles alarmantes, lo que muestra señales de debilidad, improvisación e impunidad del Estado mexicano, por lo que hizo un llamado a los gobiernos de los tres niveles para que se coordinen y regrese la paz al país, así como a ajustar la estrategia de seguridad.

El organismo patronal presidido por José Medina Mora refirió que el fin de semana del 14 al 16 de octubre, los homicidios dolosos sumaron 283 víctimas, la mayor cifra de asesinatos registrados en el país en lo que va del año.

“Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hacemos un enérgico llamado al Gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales para que se coordinen y regresen la paz a México”, subrayó en un comunicado.

Asimismo, condenó los hechos de violencia ocurridos el 15 de octubre pasado en Irapuato, Guanajuato, donde 12 personas fueron asesinadas en un bar por un grupo armado, hechos en los cuales también hubo tres lesionados.

“Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de la violencia en todo el país y exigimos a las autoridades y a las corporaciones de seguridad que actúen con eficacia en el esclarecimiento de los crímenes e implementen con urgencia, una verdadera estrategia de seguridad”, agregó la confederación.

Refirió que los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán alcanzaron el mayor número de muertes, pues registraron 32, 31 y 30 homicidios dolosos, respectivamente.

Además, les siguen el Estado de México con 26 y Nuevo León con 24, tan sólo en los días 14, 15 y 16 de octubre.

Precisó que estas cifras son con base en los reportes diarios de Homicidios Dolosos generados por el Grupo Interinstitucional, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Gráfico

Señaló que si bien habrá que esperar a la estadística oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero los reportes preliminares hacen evidente la escalada de violencia que se vive en el país, ya que en los primeros 16 días de octubre suman ya mil 255 víctimas de homicidio doloso, con un promedio diario de 78.4 muertes.

La Coparmex calificó como inadmisible que la violencia en nuestro país crezca al amparo de la impunidad, de la inacción y de la falta de coordinación de los gobiernos y las corporaciones de policía y seguridad federales, estatales y municipales.

Por ello, insistió en la urgencia de que se ajuste la actual estrategia de seguridad aplicada a nivel nacional, y “que ponga al centro a las personas y su dignidad”.

Planteó una estrategia que parta de la prevención del delito, que fortalezca con personal, equipamiento, capacitación y capacidades a las corporaciones policiales, que se les dote de recursos económicos necesarios a las autoridades locales, con incentivos a las entidades y municipios que reflejen mejoras en sus indicadores.

Asimismo, que se fortalezca el sistema de procuración de justicia desde los ministerios públicos, las policías ministeriales y se respalde a los jueces, añadió la Coparmex.

“Si la violencia está ganando terreno es porque el Estado Mexicano está mostrando señales graves de debilidad e improvisación que derivan en impunidad. Esto debe revertirse”, sostuvo.

Prueba de ello, apuntó, es que 2021 fue el año que registró la cifra más baja desde 2012 en el número de sentencias condenatorias por el delito de homicidio doloso.

Indicó que en ese periodo han caído 77.8 por ciento esas sentencias condenatorias, pasando de cuatro mil 662 a apenas mil 031.

Para el organismo patronal, preocupa severamente que esto ocurra en el delito que mayor impacto tiene para la sociedad, debido a que refleja que la impunidad está en incremento en general si se toma en cuenta el resto de delitos a nivel nacional.

“México y las familias no pueden esperar más. Las autoridades deben cumplir, sin mayor demora, su deber constitucional de proveer seguridad a la ciudadanía”, señaló.

En su opinión, es imperativo que regrese la paz a todos los rincones de la nación y se generen así las condiciones de seguridad necesarias para el sano desarrollo de las actividades económicas y sociales.

“Desde el sector empresarial manifestamos nuestra mayor disposición a colaborar con las autoridades en esta tarea”, manifestó el llamado sindicato patronal.

Ve insegura su ciudad 64% de los mexicanos

En el tercer trimestre de este año, 64.4 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años consideró vivir en un lugar inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el reporte se destaca que las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura son: Fresnillo, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Ciudad Obregón y Colima, con 94.7, 91.3, 90.8, 90.7, 90.1 y 86.6 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con la encuesta del Inegi, la percepción de inseguridad bajó, ya que en julio pasado fue de 67.4 por ciento; sin embargo, la dependencia detalló que el cambio no representa un avance significativo en relación con septiembre del 2021, cuando se tuvo 64.5 por ciento.

Otro dato que arroja el ejercicio estadístico es que los municipios donde la gente tiene mayor percepción de seguridad son San Pedro Garza, en Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo; Piedras Negras, Coahuila; Tampico, Tamaulipas; Los Mochis, Sinaloa, y Cuajimalpa, en la Ciudad de México. Además, las mujeres son el sector de la población que más consideró vivir en un lugar inseguro, con el 70.5 por ciento, contra 57.2 por ciento de hombres.

Respecto a los lugares en donde la gente siente mayor inseguridad se encuentran los cajeros automáticos en primer sitio. Después están el transporte público, bancos y en las calles donde se transita habitualmente, además de carreteras y mercados. Por el contrario, las escuelas, hogares y lugares de trabajo registraron los índices de desconfianza más bajos en el país, al tener tasas del 21.6, 20.4 y 30.8 por ciento, respectivamente.

En este sentido, el 80.1 por ciento de las mujeres y 66.4 por ciento de hombres manifestaron sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; mientas que 73.1 por ciento del sector femenino y 60.3 por ciento del masculino en el transporte público.

En este contexto, el 54.7 por ciento de las personas encuestadas modificó sus hábitos relacionados con llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito.

Del total de encuestados, el 35.2 por ciento consideró que la situación seguirá igual en los siguientes 12 meses; además, se revela que el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda se relacionó con consumo de alcohol en las calles (61.2 por ciento), robos o asaltos (52.4), vandalismo en las viviendas o negocios (42.7), venta o consumo de drogas (38.9), disparos frecuentes con armas (36.6), bandas violentas o pandillerismo (25.9), tomas irregulares de luz -diablitos- (14.9) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel (3.4 por ciento).

Por otra parte, en el tercer trimestre del 2022, el 37.1 por ciento aseguró que tuvo algún enfrentamiento con compañeros de trabajo, familiares o vecinos. Las tres alcaldías con mayor porcentaje de haber tenido conflictos fueron, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

En Congreso de Sinaloa avalan la reforma militar

Ayer, con 36 votos a favor y cuatro en contra, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la reforma constitucional para que las fuerzas militares continúen en labores de seguridad pública hasta el 2028.

En contra votaron y fijaron postura los diputados del PRI, Sergio Mario Arredondo Salas y Luis Javier de la Rocha Zazueta; la legisladora del PAN, Giovanna Morachis Paperini, y su similar de MC, Cecilia Jáuregui Ibarra.

En tanto, a favor se registraron 23 votos de Morena, cinco del PAS, cinco del PRI, uno del PT y dos más de legisladores independientes.

Durante la sesión de ayer, en el grupo parlamentario del PRI surgieron diferencias en cuanto a la postura del partido sobre el tema, debido a que los diputados De la Rocha Zazueta y Arredondo Salas fijaron en tribuna su postura en contra, con el argumento de que no se tiene una evaluación de la actuación que han tenido las Fuerzas Armadas en el actual sexenio.

De la Rocha Zazueta mencionó que la participación de las Fuerzas Armadas no es alentadora, ya que continúan los altos índices de inseguridad en varias regiones del país.

Además, puntualizó que su participación se ve limitada por una situación de ambigüedad, que empodera a una delincuencia organizada que desafía abiertamente al estado.

Por su parte, legisladores de Acción Nacional consideraron que sería más conveniente brindarle apoyo y recursos al fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública, e incluso, aseguraron que fue un error que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se hiciera uso del Ejército para atender los problemas de inseguridad y violencia que azotaba al país.

En la reforma que hoy está aprobada se establece que las Fuerzas Armadas podrán participar en labores de seguridad pública hasta el año 2028.

Congreso capitalino avala que FA sigan en las calles hasta 2028

Con 42 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Congreso local aprobó ayer en votación nominal la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública en las calles de la Ciudad de México y del país hasta el 2028.

Tras una discusión que se prolongó por casi cuatro horas, la reforma recibió la aprobación de diputados de las bancadas de Morena, PT, PVEM y PRI.

En tanto, las bancadas del PAN, PRD y MC se pronunciaron en contra de la “militarización de la Ciudad de México” e hicieron un llamado a fortalecer a la policía civil para combatir el crimen.

El debate arrancó con poco más de dos horas de retraso, con la presencia de 63 de los 66 diputados, y en un recinto legislativo cuyos accesos amanecieron resguardados con vallas metálicas.

A las 11:10 de la mañana, el presidente de la Mesa Directiva, Fausto Zamorano Esparza, declaró el inicio de la discusión. El primero en hablar fue el panista Aníbal Cañez, quien dejó clara la postura en contra de parte de su partido.

Durante su intervención, que duró más de los 10 minutos que estaban estipulados por cada diputado, el legislador afirmó que “la responsabilidad” de las tareas de seguridad pública deben estar en un cuerpo civil, no en uno militar.

Cerca del mediodía, varios legisladores de oposición subieron en bloque a la tribuna, donde se pronunciaron en contra de la reforma, con pancartas en las que se leía: “No a la militarización de la CDMX”, “Sí a la Policía Civil” y “Sí a la seguridad ciudadana”.

Más tarde, con un letrero que decía: “La Guerra no hace la Paz”, el diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres, aseguró que su voto en contra fue porque la estrategia que plantea el gobierno de Morena “no es otra que perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y en todo lo que se pueda”.

En su turno, la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, se pronunció a favor de la presencia de la Guardia Nacional en labores de seguridad. En este sentido, dijo que es “falso” que con esto se busque la militarización de las calles, pues no se trata de un “nuevo esquema de seguridad” sino de “la continuidad” de las acciones que ya se realizan en la Ciudad de México.

A esta postura se sumó el morenista Nazario Norberto Sánchez, cuya intervención se vio interrumpida por los gritos y chiflidos de diputados de oposición, en contra de la “militarización de la ciudad”.

En su intervención, la diputada del PRI Tania Larios se pronunció a favor de avalar la reforma, toda vez que, argumentó, “si hacemos sentir segura a la ciudadanía, entonces habremos cumplido con nuestro deber”.

Y agregó: “Se equivocan quienes consideran que votar en contra de esta reforma ayudaría a algo bueno; en cambio, estar en contra de esta reforma significaría dejar sometida a la violencia a la ciudadanía”.

Tras recordar que todos los soldados también son del pueblo, añadió que el Legislativo capitalino tiene como presidente de su Mesa Directiva a un militar, y criticar eso sería como decir que “se militarizó al Congreso”.

En tanto, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo, quien también se pronunció en contra, advirtió que el mando civil ha dado “resultado” en la capital, por lo que entonces debería fortalecerse, toda vez que a cuatro años desde la creación de la Guardia Nacional, “no se han visto avances” en esta corporación. Además, señaló que la iniciativa genera “más duda e incertidumbre” que seguridad.

Criticó que la reforma, evidentemente ha cambiado en la redacción, pero el espíritu por el que se creó no ha cambiado, “por lo que creemos que dejaron ir una gran oportunidad de perfeccionar y rectificar el camino en lo que no se está haciendo bien”.

Al final, quedó avalada la reforma al artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, para extender, hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

SERÁ TEMPORAL: SHEINBAUM. Antes de que se llevara a cabo la votación, y en el contexto de la discusión del decreto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó la “hipocresía” de parte de la oposición respecto a este tema.

Cuestionada sobre la postura de algunos diputados capitalinos en contra de que fuera avalada la reforma, la mandataria destacó que no se trata de “militarizar” ni a la ciudad ni al país, además que “es un asunto claramente temporal, toda vez que concluye en 2028”.

E insistió: “Hay mucha hipocresía, porque sabemos que Calderón fue quien sacó al Ejército en esta famosa guerra contra el narco. Él decidió, en vez de atender la pobreza, hacer una guerra contra el narco y lo que provocó fue un aumento de los homicidios dolo-sos”, dijo.

Respecto al llamado que haría a los diputados locales que se oponían a la reforma, Sheinbaum respondió: “Que se quiten de hipocresías y que asuman la responsabilidad de la protección de la ciudadanía en muchos estados donde inclusive gobierna el PAN”.

Más temprano, el secretario de Gobierno, Martí Batres, llamó a las demás entidades del país a “seguir el ejemplo” de la capital, para construir una policía “amplia y fuerte”.

Con información M. Juárez, Y. Bonilla, M. Velázquez, J. Butrón, Frida Sánchez y I. Martínez