A la Cámara nomás

Y resulta que doña Olga Sánchez Cordero se siente más a gusto al ir a la Cámara de Diputados en vez de colocarse al frente del Instituto Nacional de las Mujeres o en algún otro cargo en el próximo gabinete de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Fue la propia ministra en retiro la que aclaró a la prensa la rumorología que la pone en el escaparate del gobierno siguiente. Sin dudarlo, atajó: “Yo me voy a la Cámara porque ahí puedo ayudar también mucho a Claudia”. Así es que, nos comentan, no deben ilusionarse sus seguidores para ver a quien se convirtió también en la primera mujer en estar al frente de la Secretaría de Gobernación en este Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ocupando un cargo en la próxima administración pública federal. Es sabido también que en una diputación no es tan demandante ni se vuelve un tiro al blanco, como por ejemplo una dependencia del Gobierno federal. A lo mejor la exministra también está pensando en estar un poco alejada de los obuses políticos, nos comentan.