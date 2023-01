"El cambio en Edomex es imparable", dice Delfina Gómez en Jilotepec

La precandidata Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, visitó el municipio de Jilotepec y ante más de 5 mil simpatizantes destacó que “el cambio en la entidad ya es imparable”.

“Estamos preparados para esta gran lucha. Vean qué ejército tenemos de mujeres y hombres militantes que tienen el deseo de un verdadero cambio. Decían que la maestra estaba sola, pero no, me acompaña este ejército que son todas y todos ustedes”, enfatizó.

Expresó su preocupación por los temas y necesidades que las y los morenistas de Jilotepec le compartieron. “Cómo ciudadana me preocupa la violencia, y la violencia de género, pero también preocupan la injusticia con nuestros campesinos y el transporte”, agregó.

Delfina Gómez pidió a las y los morenistas aprovechar la oportunidad de un cambio verdadero, y “hacer valer lo que por derecho nos corresponde, que es una vida justa”. “No me va a alcanzar la vida para agradecerles tanto cariño, pero tengan por seguro que vamos a corresponderles con ese amor implícito en los tres principios de Morena que son no mentir, no robar y no traicionar”, dijo.

Síguenos en Google News

DGC