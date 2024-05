Campañas están 'muy fresa', pese a guerra sucia contra gobierno: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la campaña de proselitismo actual “está muy fresa”, comparada con las que se dieron en tres elecciones pasadas donde “estaba más caliente”.

AMLO dijo que la campaña de ataques en su contra no han hecho mella en la opinión de la gente.

AMLO aseguró que a 16 de la elección federal del 2 de junio, todo va bien, no ha habido problemas y donde la gente, dijo, está contenta y quiere que continúe la transformación y no regrese el periodo de corrupción que enmarcó los 36 años del periodo neoliberal.

Me tocó estar en tres elecciones presidenciales, estaba más caliente, ahora está fresa la campaña. Hace seis años que me tocó, no, no, no, se reunían allá en Punta Mita, la zona turística más lujosa, los ‘machuchones’ para ver cómo nos paraban, nos detenían, a estas alturas estaban haciendo reuniones y pasando la charola AMLO

“Me tocó estar en tres elecciones presidenciales, estaba más caliente, ahora está fresa la campaña. Hace seis años que me tocó, no, no, no, se reunían allá en Punta Mita, la zona turística más lujosa, los ‘machuchones’ para ver cómo nos paraban, nos detenían, a estas alturas estaban haciendo reuniones y pasando la charola”, aseguró AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO dijo que ahora no ve las cosas así con esa efervescencia, pues “son más los representantes, empleados, achichincles, pero los de mero arriba que antes sí estaban activos, ahora los observo más reservados”.

AMLO consideró que no hay de qué preocuparse ante la cercanía de los comicios, y confiar en la decisión de los mexicanos, aun cuando, advirtió, continúa la guerra sucia en su contra y el gobierno de la transformación.

“Va a seguir la guerra sucia, la verdad hasta ahora muy bien, no ha pasado a mayores, no quiero invocar cosas indeseables, mejor toco madera (…) Por eso digo que es una campaña (tranquila) y ojalá no cambien las cosas porque la política no es ciencia exacta es de aproximaciones”, mencionó AMLO.

AMLO recordó que en 2006 se unieron los partidos de la derecha para robarse la Presidencia; en el 2012, añadió, se volvieron a aliar para devolverse el favor, “y eso era lo que pretendían también ya en la desesperación en el 18. Pero además de todo eso, muchísimo dinero y guerra sucia, videos, y pues la gente dijo cambio y transformación y aquí estamos”.

AMLO reconoció que va todo “requetebien” en las campañas de proselitismo, donde sus adversarios han estado bien portados y sólo se han dado debates, pero eso es normal, y gritos y sombrerazos pero no pasa de ahí, apuntó.

“Algunas cosas sí lamentables, de agresiones, hasta eso no muchas, no puedo aquí comparar porque cualquier agresión, cualquier pérdida de vida humana es lamentable pero tampoco es igual que antes, y ojalá sigamos así y hay que salir todos a votar”, destacó AMLO.

Respecto al mensaje de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que está llamando a votar por la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez, AMLO opinó que “ya sabemos que tiene una postura que respetamos mucho, están en su derecho”.

