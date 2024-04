Si candidatos piden más seguridad, se les otorgará: AMLO; niega que Sheinbaum estuviera en peligro

Luego de asegurar que nunca estuvo en riesgo la integridad de la candidata Claudia Sheinbaum, o que haya fallado la seguridad militar asignada tras el incidente en Motozintla, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que si los abanderados presidenciales solicitan mayor seguridad se les otorgará.

MÁS INFORMACIÓN Encapuchados interceptan a Claudia Sheinbaum en Motozintla; piden atender inseguridad

AMLO minimizó lo ocurrido el domingo en esa región chiapaneca donde grupos del crimen organizado se disputan el control, pues es común que cuando se recorre el país por carretera lo detengan los pobladores.

“Esto es bastante común cuando uno recorre todo el país, en las carreteras lo paran a uno. Si yo voy a una gira por la Costa Chica, ya sé que me tengo que parar 20 veces de Acapulco a Marquelia, o 30, me están parando. Es Motozintla, la frontera con Guatemala, yo he recorrido ese camino 20 veces; es la zona que está en disputa, no es ahí, está cerca de ahí”, indicó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Lunes 22 de abril de 2024 https://t.co/kZR7YWGVeL — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 22, 2024

AMLO reconoció que en Chiapas hay grupos de la delincuencia que se han enfrentado, por lo cual se instaló un campamento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad durante la construcción del puente de La Concordia.

-¿Estuvo en riesgo la integridad de la candidata?, preguntó un reportero. “No, no, no, no. Es, repito, propaganda”, declaró AMLO, al subrayar que los elementos que tiene de escolta Claudia Sheinbaum permitieron acercarse a la camioneta donde ella viajaba.

"Los elementos de seguridad vieron que no estaban armados y estuvieron nada más ahí pendientes”, refirió AMLO.

En ese sentido, AMLO comentó que si los candidatos presidenciales piden incrementar el número de elementos de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional se atenderá.

“Si ellos solicitan más protección, claro que se les otorga”, remarcó AMLO.

Acto propagandístico pudo ser de conservadores: AMLO

AMLO añadió que la propaganda de este hecho ocurrido con Sheinbaum pudo ser orquestada por grupos de opositores, del bloque conservador. Incluso, criticó que el tema fuera magnificado por varios medios de comunicación.

“Es muy extraño, o sea, para como son ellos, uno se da cuenta. Ya cuando ve uno, cuando van a hacer un reclamo fuerte con tintes políticos, ya ve uno las cámaras, eso se da uno cuenta que lo están a uno lampareando”, puntualizó AMLO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR