Vamos por la candidatura presidencial, no estoy buscando ser senador: Marcelo Ebrard

El excanciller Marcelo Ebrard presionó nuevamente para que la dirigencia de Morena dé su veredicto sobre la impugnación que presentó sobre el proceso interno para la coordinación de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, y dijo que él también busca la unidad, pero que no se conformará con una senaduría, sino que irá por la presidencia.

Durante un evento en Tlaxcala, como parte de la gira nacional de su organización ‘El camino de México’, Ebrard Casaubón dijo que Morena “tiene que responder y corregir” y no utilizar el argumento de buscar la “unidad a toda costa”, pues, dijo, eso implicaría aceptar cargos diferentes a los que están buscando.

Marcelo Ebrard dijo que no busca ser senador, sino que va por la candidatura presidencial. Foto: Especial

“La unidad se da, claro que es importante mantener la unidad; si nosotros no quisiéramos mantener la unidad no estaríamos hoy esperando la respuesta de Morena, estaríamos fuera haciendo campaña, pero no vamos a aceptar que la propuesta sea: ‘guarden silencio, les damos unos cargos y se callan la boca’”, sentenció Marcelo Ebrard.

"Que no nos hablen de unidad a toda costa, porque es lo que se usaba en el PRI antiguo"



“Que no nos hablen de unidad a toda costa, porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el PRI antiguo”, concluyó el excanciller.

A propósito, destacó que su intención es la de contender por una candidatura presidencial y no conformarse con otro cargo como una senaduría.

Ebrard dijo que buscar un cargo diferente a la candidatura presidencial sería una traición para sus seguidores. Foto: Especial

“Acordamos tener y organizarnos políticamente, porque el que no se organiza no va a lograr sus objetivos. Yo vengo a invitarles para sigamos caminando con lo mismo que dijimos antes del 6 de septiembre, vamos por la candidatura a la Presidencia de la República, no estoy buscando ser senador”, dijo Marcelo Ebrard.

