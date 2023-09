Sheinbaum descarta corrientes en Morena

Claudia Sheinbaum aseguró que en Morena hay unidad y no hay corrientes, pese a la postura de Marcelo Ebrard de crear su propia asociación, porque dijo que no se le han cerrado las puertas a nadie, y subrayó que será la encuesta el método con el que se definirán las candidaturas para gobernador.

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación visitó las instalaciones del Senado de la República, donde sostuvo una reunión con miembros de Morena, del PT, PVEM y PES, e incluso saludó a algunos de otras fuerzas políticas, como el priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

Después de que fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, y por el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada guinda, Eduardo Ramírez, dialogó en privado con los miembros de las bancadas de la 4T.

Posteriormente, en conferencia ante los medios de comunicación, Sheinbaum afirmó que les dejó claro que lo prioritario, con miras a los desafíos que tienen rumbo al 2024 es la unidad, sin tribus.

“Somos una gran fuerza de todo el país y hay unidad en los principios, las causas y el proyecto de la 4T, es algo que compartimos todos (…) Cuando recibí el bastón de mando del Presidente de la República, dije que el cierre de Gobierno del Presidente va a ser estelar, no solamente por los grandes cambios, sino porque vamos a ganar en 2024 la Presidencia, el Senado, las diputaciones federales, las gubernaturas, las presidencias municipales”, manifestó Sheinbaum Pardo.

Por ello, ante la pregunta respecto a Marcelo Ebrard, Sheinbaum subrayó que no se le han cerrado las puertas.

“Hay unidad en Morena, porque nosotros no le cerramos las puertas a nadie, la unidad está y nosotros seguimos caminando; entonces, hay unidad, lo digo con toda certeza. No hay corrientes, eso está en los estatutos. Se pueden reunir, las reuniones siempre son importantes, pero la unidad se establece a partir de los principios de nuestro movimiento y eso va a seguir siendo así y no hay problema con que se reúnan las personas con otras”, declaró.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México también les dejó claro a los senadores de la Cuarta Transformación que las candidaturas para los cargos que estarán en juego el año próximo se decidirán por encuesta.

Asimismo, aseguró que nadie con cargo en el partido y ningún funcionario público podrá apoyar la postulación de alguien en particular, porque la decisión la tomará el pueblo, que lo hará saber a través del estudio de opinión.

“Sobre cualquiera que se inscriba en las candidaturas, perdón, en las coordinaciones estatales, se abrió ahora para las coordinaciones estatales de la transformación la convocatoria, se tienen que inscribir el lunes o martes de la próxima semana y tiene que quedar muy claro.

“Lo dije ahora en la reunión: todos tienen derecho a inscribirse, el interés legítimo a inscribirse, pero recordemos que hay una encuesta.

“Los que formamos parte de los gobiernos o del partido, sea en presidencia del partido nacional, del Comité Ejecutivo o los locales, no pueden participar apoyando a una u otra persona y yo no lo voy a hacer tampoco; quien tiene que decidir es el pueblo de México y eso es la encuesta, la encuesta tiene que sacar quién es el que el pueblo de México decida que nos represente como coordinador estatal, como coordinador municipal, como coordinador distrital local, como coordinador distrital o como coordinador de un estado”, puntualizó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, precisó que el hecho de que algún militante, en referencia al excanciller Marcelo Ebrard, forme una asociación civil, eso no implica que se afecte la vida interna del partido.

En la reunión estuvieron presentes senadores afines a Ebrard, como Rafael Espino, pero no asistió Martha Lucía Mícher quien, explicó Eduardo Ramírez, le anticipó que no asistiría hasta que se resuelva el pendiente de la impugnación que presentaron. También estuvieron ausentes Bertha Caraveo y José Ramón Enríquez.