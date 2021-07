Estamos cansados de que la gente no se cuide: enfermeras

La pandemia ha sido implacable con Luz Elena Sánchez, enfermera del Sector Salud, de 44 años de edad: en mayo de 2020 se contagió, por lo que fue intubada un mes, periodo en el que su hijo también dio positivo y a la postre, murió; ella se enteró tiempo después, por lo que a la fecha está en tratamiento tanatológico. Además, el virus dañó uno de sus pulmones y detonó problemas renales, hepáticos y cardiacos, sin embargo, sigue trabajando sin tregua.

“Yo enfermé de Covid-19 en mayo de 2020, apenas estaba comenzando lo de la enfermedad y los pacientes se negaban a avisar que tenían el virus, por eso me contagié, estuve intubada un mes y aún tengo secuelas por la enfermedad. Me van a operar para quitarme unos anillos de la tráquea porque la intubación me afectó mucho”, narró a La Razón.

A 14 meses de contagiarse, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar en serio la pandemia, ya que en el personal médico hay un desgaste y fatiga para enfrentar la tercera ola en el país, mientras que a muchas personas ya no les importa usar el cubrebocas o vacunarse, cuando hubo gente que falleció como su hijo, que se fueron

“Es molesto ver que por la calle y hay gente sin cubrebocas, que no se lavan las manos, que no se quieran vacunar, o que no les importe respetar la distancia. Mi hijo se fue con la esperanza de que hubiera una cura, y aquí muchos están desperdiciando esa oportunidad. Mis compañeros están cansados, están muchas veces sin comer o dormir, ya pasamos un año y la gente sigue sin creer que existe el Covid-19 y eso me da mucho coraje, si ya es molestia para nosotros”, explicó.

Este 14 de julio se conmemora el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería, y de acuerdo a la Secretaría de Salud (SSa) en lo que va de la pandemia 240 mil 921 trabajadores del sector se contagiaron de Covid-19, de los que 39.5 por ciento son enfermeras, 30.8 por ciento otros trabajadores, 26 por ciento médicos, 2.1 laboratoristas y 1.6 por ciento dentistas. Además, se tiene registro de 4 mil 057 muertes confirmadas y 123 defunciones sospechosas.

Luz Elena Sánchez, Enfermera

Martha González, de 43 años, trabaja en el Hospital Tacuba, del ISSSTE, y fue la primera enfermera en recibir a un paciente Covid-19 en su nosocomio, sin embargo, a más de un año de la emergencia, recuerda que en muchas ocasiones recibió agresiones por parte la gente en el Metro, el transporte público y el propio hospital, que las culpaba del virus y su propagación, a pesar de que siempre estuvo “al pie del cañón” ateniendo a los pacientes.

También ha padecido falta de equipo adecuado, largas jornadas y poco compromiso de las personas que muchas veces no respetan las medidas sanitarias, pese a lo cual no ha pensado dejar su trabajo, porque su compromiso es con las personas.

“Si queremos que la gente ya respete las medidas, porque no aguantamos una ola de contagios más fuerte. La ignorancia está a flote y la gente no entiende que los contagios están en las fiestas y playas, porque el virus sigue aumentando”, aseveró.