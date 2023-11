Caravana migrante llega a Huixtla; se quedará ahí hasta que INM la atienda

La mañana de este miércoles reanudó su traslado la caravana migrante en Chiapas y llegó al municipio de Huixtla, en donde permanecerá por tiempo ilimitado hasta que el Instituto Nacional de Migración (INM) conceda documentos migratorios.

El éxodo migrante comenzó su avance a las 04:00 horas de este miércoles, y tras caminar 20 kilómetros arribó a la localidad, para esperar el acercamiento de las autoridades, debido a que la gente viene ya muy desgastada, a solo tres días del inicio de las movilizaciones.

“Ya llegamos a Huixtla y vamos a tener una conmemoración por el Día de Muertos de toda la gente que fallece por su migración. Nos vamos a quedar aquí, pero nos vamos a quedar de manera permanente hasta que Migración responda de nuestras peticiones. Vamos a empezar a negociar”, explicó Irineo Mujica, vocero de la caravana y director de Pueblo sin Fronteras.

En entrevista con este diario comentó que la gran mayoría de la caravana se encuentra sumamente lastimada, debido a que muchas personas presentan lesiones por las largas caminatas. “Ya están muy lastimados y por eso preferimos no exponerlas también al clima, por ello nos vamos a estacionar de manera indefinida en Huixtla hasta que nos resuelvan las peticiones”, dijo.

Las demandas de la caravana migrante es la entrega de formas migratorias múltiples, para que la gente se pueda trasladar de manera libre por todo el país, debido a que la mayoría buscar llegar a Estados Unidos a pedir asilo.

En total, los migrantes caminaron en tres días 41.2 kilómetros desde Tapachula, Chiapas y se les nota agotados. “Nosotros ya no podemos caminar más, los niños ya no pueden, ya no aguantamos y solo caminamos a pueblitos pequeños, pero ya no estamos avanzando casi nada”, dijo Porfirio Portillo, integrante del éxodo.

En Huixtla hay una carpa de al menos 20 metros de longitud y se dio preferencia para que acampen en ese sitio mujeres y menores, mientras que los hombres lo harán en la intemperie.

Algunas personas vienen retrasadas por el camino, mientras que otros grupos siguen saliendo de Tapachula para alcanzar el grueso de la caravana.