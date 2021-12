Caravana migrante arriba a San Andrés Chautla; contempla llegar a CDMX en la noche

La caravana migrante se encuentra en la localidad de San Andrés Chautla a 12 kilómetros de San Martín Texmelucan y contemplan llegar a la Ciudad de México por la noche, de acuerdo a Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras.

Los migrantes denunciaron en videos que Pueblo sin Fronteras hizo llegar a La Razón que continúan los operativos de la Guardia Nacional a lo largo de la carretera, debido a que intentaron subir a algunas camionetas, pero de inmediato fuero bajados por los agentes que no permiten que viajen de esa manera.

En los videos se ve también a los agentes de Instituto Nacional de Migración (INM) que invitan a los migrantes a subirse a sus camionetas para darles alimento y ofrecerles una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, a lo que por miedo niegan. “Ven acércate te vamos a explicar, ¿no quieres tu visa humanitaria?”, se escucha de uno de los elementos de la Guardia Nacional que vigila el paso de las personas.

En otro video se muestra a un extranjero que denuncia a un agente de la Guardia Nacional, que lo agrede por presuntamente golpes cuando intentó realizar un operativo.

Seis elementos me jalaron la mochila y me agredieron, sacaron un bastón y me agarraron, yo en ningún momento los he agredido ni he agarrado palos para defenderme, al contrario, he ayudado a que estén tranquilos y así me tratan