Tragedia migrante en México: Aumenta a 55 el número de fallecidos

El gobernador de Chiapas Rutilio Escandón informó la mañana de este viernes que aumentó a 55 las víctimas mortales, tras la volcadura de un tráiler con migrantes ayer jueves.

En sus redes sociales señaló que no dejarán solos a las familias de las víctimas, ni a los lesionados, además que instruyó brindar atención sin escatimar esfuerzos.

“Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos”, destacó.

De acuerdo a reportes locales, en la caja del tráiler iban 166 migrantes, de los que 105 se encuentran lesionados; 95 de Guatemala, tres de República Dominicana, uno de Honduras, uno de Ecuador y cuatro sin identificar; aparte de que hay 19 menores, de acuerdo a la última actualización.

Noticia en desarollo.