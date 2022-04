Carlos Miguel Aysa González rinde protesta como Embajador en República Dominicana

Con el rechazo de los senadores de oposición, Carlos Miguel Aysa González rindió protesta como Embajador en República Dominicana, tras ser avalado por la mayoría de Morena, PT, PVEM y PES en la Cámara Alta.

MÁS INFORMACIÓN Avanza en comisiones nombramiento de Carlos Miguel Aysa González como embajador en República Dominicana

En el pleno de la Cámara Alta, el nombramiento realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue ratificado con 64 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones.

Durante la discusión del dictamen que presentaron las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, criticó la “pedagogía” de entregar embajadas a cambio de votos, en referencia al respaldo del hijo de Aysa González, el diputado federal Carlos Miguel Aysa Damas, a la Reforma Eléctrica, como “una política de prostitución”.

“Esta nominación es más digna de ‘La fiesta del Chivo’, de Rafael Leónidas Trujillo, de un servicio exterior mexicano al que le duele que se hagan estas excepciones para pagar un voto en la Cámara de Diputados. No se puede convertir al Servicio Exterior Mexicano en el albañal de arreglitos políticos vagos, en una casa de citas para pagar favores políticos”, aseveró.

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, puntualizó que las embajadas no deben quedar a expensas de personas inexpertas que podrían provocar conflictos internacionales como Carlos Miguel Aysa González.

Apuntó que es evidente que la ratificación de este nombramiento llega después de que el diputado Carlos Miguel Aysa Damas renunció a su militancia en el PRI y respaldó la reforma eléctrica para cuidar el nombramiento de su padre como embajador.

“Su nombramiento no tiene nada que ver con la política exterior, pero sí mucho con la política interior (…). No solamente no cumple para ser embajador, es un incongruente, él cambió su embajada por la renuncia (al PRI) de su hijo, porque si fuera congruente sería congruente en su vida pública y en su vida privada”, manifestó Añorve.

El senador Noé Castañón, quien anunció el voto en contra de la bancada de Movimiento Ciudadano, puntualizó que Aysa González no cumple con los méritos suficientes para desempeñarse como embajador en República Dominicana.

“No reúne los méritos suficientes, no sólo por no contar con experiencia diplomática, sino que no podemos conceder obsequios, no podemos ceder a ser una oficialía de partes, ni nombrar a quien ha sido señalado por actos de corrupción como gobernador de Campeche, respaldó actos fraudulentos y ha sido orquestante de una persecución política en contra del candidato Eliseo Fernández. No pasa desadvertido el hecho de que diversos diputados de República Dominicana se han pronunciado en contra de la designación”, indicó.

La panista Xóchitl Gálvez recordó la indignación que manifestó López Obrador cuando el entonces presidente recibió en Los Pinos a Donald Trump y dijo que ahora es el Trump candidato el que dice que “dobló” al gobierno de López Obrador: “Qué vergüenza que seamos el hazmerreír de la política internacional”, señaló.

Reprochó que si los miembros del guinda diario le echan la culpa al pasado de lo que sucede en el país, recluten a miembros del PRI para todos los cargos: “Ahora los feminicidios son culpa del neoliberalismo del pasado, pero cómo les encanta premiarlos. Se me hace que tienen tanta mediocridad en su partido que no tienen a quién poner para representarlos”.

Les recordó que ya suman tres priistas en cargos diplomáticos y les sugirió a los morenistas ir abriendo espacio para Alejandro Murat: “La próxima vez que hablen mal del PRI se los voy a recordar, dejen de hablar mal del PRI, porque les dan muchos cuadros”, enfatizó.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que su bancada actúa con altura de miras al respaldar a Aysa González y no se apena de respaldar el deseo del Presidente de la República.

“Se trata de un diferendo político en el que el PRI se siente ofendido con uno de sus militantes que aceptó ser embajador en República Dominicana nombrado por el Presidente de la República y se sienten ofendidos por afinidad otros legisladores de otros grupos parlamentarios, pero no hay diferendo jurídico, diplomático o constitucional, es un asunto de carácter político”, argumentó sobre el rechazo de la oposición al nombramiento.

El senador del PAN, Damián Zepeda, señaló que es evidente que a los gobernadores se les aplica la amenaza “plata o plomo”, para alinearse a favor de Morena y, en el caso de González Aysa, incluso se hizo tráfico de influencias y conflicto de interés al exigir que su hijo renunciara a su partido y apoyara la reforma eléctrica.

El vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, aprovechó el debate para invitar a los actuales gobernadores de los estados donde hay elección a considerar que “si se portan bien” pueden recibir la invitación para ser parte del cuerpo diplomático.

