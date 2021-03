Carlos Romero Deschamps presentó su renuncia como trabajador activo de Pemex: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este martes Carlos Romero Deschamps presentó su renuncia como trabajador activo de Petróleos Mexicanos (Pemex) por su propia voluntad, y a petición del gobierno de la República.

"No hubo apretón al exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)", aclaró AMLO en conferencia de prensa donde dijo que cualquier investigación judicial en contra de Romero Deschamps corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, AMLO dijo: "aprovecho para informar al pueblo de México que a partir del día de hoy el señor Carlos Romero Deschamps ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex.

Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral.

Recordó que la semana pasada se dio a conocer que el exdirigente sindical tenía vacaciones hasta el 2024, luego de que durante el tiempo que estuvo en esa encomienda en el STPRM por más de 20 años, nunca gozó de esa prestación.

A partir de esta salida de Carlos Romero, AMLO subrayó, "comenzará una nueva época en el Sindicato, los trabajadores elegirán libremente a sus dirigentes, se tiene que acabar lo que antes se conocía coloquialmente como charrismo sindical".

¿Hubo apretón a Romero Deschamps?, cuestionó un reportero al Presidente, quien respondió: "No, siempre es bajo la idea del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho".

Refirió más adelante que tras la salida de Carlos Romero del sindicato se tendrá que garantizar el voto libre, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales porque el gobierno está auspiciando la democracia sindical.

"Pero no podemos impulsar una planilla al interior del sindicato, eso no nos corresponde, debe haber en México democracia no sólo para elegir a gobernantes sino democracia sindical", añadió AMLO.

AMLO dio a conocer que ya se están revisando los contratos de comisionados sindicales que durante el periodo neoliberal gozaron de muchos privilegios y se afectó a los trabajadores.

"En el caso de Pemex se despedía a los trabajadores de base, con planta o transitorios y se fue agrandando cada vez más la estructura administrativa de los llamados empleados de confianza, y se protegía a los dirigentes", puntualizó AMLO.

