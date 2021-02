En caso de Félix Salgado, campaña de linchamiento, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este vienes que las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio, se tratan de una "campaña de linchamiento".

En conferencia de prensa, AMLO pidió a la oposición no manipular y dejar que sea el pueblo de Guerrero quien decida.

Cabe recordar que Félix Salgado Macedonio busca ser gobernador de Guerrero, por Morena, sin embargo, pesan acusaciones en su contra de presunto abuso sexual.

"Con el caso de Félix Salgado Macedonio ya me están uniendo y hay una campaña de linchamiento, una lanzada en todos los programas de radio, en la prensa.

"Yo lo que planteo es que hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, a los hombres y mujeres en Guerrero, y ¿por qué ahora esta campaña?, ¿de parte de quién?, la oposición ya lo tiene de bandera, ni un voto al otro partido, hay mucha politiquería", declaró AMLO.

Hizo votos porque el asunto se vaya resolviendo, pero insistió en que no le funcionará a la oposición tratar de manipular a la ciudadanía.

"Dicen, vamos a echar a andar la campaña contra Félix Salgado Macedonio y aprovechamos para decir que están en contra de las mujeres, que son enemigos del movimiento feminista, todo eso, y piensan que toda la gente va a secundar esas posturas, pues no, ya no es así, ya cada quien tiene su manera de pensar, ya no hay ese tutelaje, esa manipulación que existía", expresó AMLO.

Sostuvo que hay analistas e intelectuales quienes están inconformes en que la mañanera no se haya suspendido, y advirtió que por ese medio seguirá replicando porque es su derecho.

"Yo acepto que se mantenga la campaña en contra de nosotros, nada más que nosotros podamos replicar y argumentar, cuando yo hago un señalamiento es porque tengo las pruebas, nunca una calumnia", concluyó AMLO.