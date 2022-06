Caso García Luna ya involucra a Felipe Calderón: AMLO

El caso de Genaro García Luna ya involucra al expresidente Felipe Calderón, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que las últimas declaraciones de testigos señalan insistentemente en que hubo participación de Calderón Hinojosa en malos manejos cuando García Luna ocupó la secretaría de Seguridad Pública.

"Últimamente han salido testigos que han declarado contra García Luna pero involucran a Calderón, entonces le van a hacer ese juicio en Estados Unidos, y a la gente que esta involucrada, que participaba de todos los sectores. Ahora todas las declaraciones en su contra son muy fuertes, que recibía dinero, pero señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos", aclaró el mandatario.

Sin embargo, dijo que ante estas acusaciones se deben probar y si resultan falsas, "que se fabricaron culpables, bueno investigar ¿quién estuvo a cargo de la investigación? ¿Qué agencia? ¿Por qué lo hicieron", fueron dudas que planteó el Presidente.

En este sentido, recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos bajo acusaciones falsas.

Supongo porque eran tiempos electorales y dijeron se va a enojar mucho, y si me enojé pero me aguanté, y eso no le conviene al candidato le beneficia al opositor o la otra es que tenían coraje contra el general