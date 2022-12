Caso Narvarte: Conoce el legado fotográfico de Rubén Espinosa

Rubén Espinosa fue un fotoperiodista mexicano asesinado en 2015 junto a cuatro personas más. Hasta la fecha, las causas de su muerte no han sido esclarecidas, pero el hecho causó indignación en la sociedad y el gremio periodístico, lo que provocó movilizaciones y protestas por parte de periodistas y grupos de activistas que exigieron justicia a las autoridades.

El fotógrafo autodidacta trabajó en agencias AVC News, Cuartoscuro y en la revista Proceso y se especializó principalmente en protesta y movimientos sociales, aunque su carrera fue vasta, pues cubrió desde eventos deportivos, hasta nota roja. Aquí te mostramos cuál fue el legado fotográfico del periodista.

Deportes

Rubén Espinosa cubrió diversos eventos deportivos, entre los que destaca el "Ferrari Street Demo", en 2015, donde los pilotos mexicanos Esteban Gutiérrez y Ricardo Pérez de Lara dieron un recorrido desde la Glorieta de la Palma hasta la Glorieta de la Diana Cazadora. Esto en el marco de la presentación de la Fórmula 1 en Méixco.

El legado fotofráfico de Rubén Espinosa. Foto: Rubén Espinosa

El fotógrafo captó al futbolista Omar Bravo lamentándose tras fallar en un partico correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2015 de la Liga MX. En aquel encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Omnilife, Chivas se enfrentó a Cruz Azul cayendo por un marcador de 1 - 0 a favor de los celestes.

Narcotúnel

En Tijuana, Baja California, se realizó el cateo de una bodega de importación y exportación ubicada en la calle José María Salvatierra en la colonia Garita de Otay. Durante la operación fue encontrado un narcotúnel con una longitud de 120 metros de largo y 5 metros de profundidad, el cual fue retradado por Rubén Espinosa.

Protestas y movilizaciones sociales

A través de su lente, Rubén Espinosa capto diversas movilizaciones sociales tanto en la Ciudad de México como en distintas entidades de la República Mexicana. En 2015, cientos de personas marcharon de la Estela de Luz hacia la Secretaría de Gobernación en contra de la expropiación de 37 hectáreas para la construcción de una autopista.

El legado fotofráfico de Rubén Espinosa. Foto: Especial

Asimismo, el fotoperiodista documentó cuando jóvenes integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) convocaron a estudiantes rechazados de la educación superior a una marcha. La movilización pretendía realizar un plantón al no poder entablar un diálogo con las autoridades educativas.

También documentó la movilización realizada por maestros de diversos estados de la República pertenecientes a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Los docentes protestaron en contra de las reformas estructuarels implementadas por el Gobierno federal y por justicia para los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Asimismo, el periodista documentó la marcha que se organizó el 26 de junio de 2015 por parte de ciudadanos, activistas y padres de los 43 desparecidos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Tras la marcha, que partió del Ángel de la Indepencia y concluyó en Bellas Artes, se realizó un plantó denominado 43x43.

En Veracruz, miembros del gremio periodístico colocaron por segunda ocasión una placa en honor a la periodista Regina Martínez, quien fue asesinada en 2012, hechos que fueron registrados por Espinosa. Esto después de que desconocidos retirarán la primera placa que había sido colocada.

El foto periodista registró en imágenes cómo quedó el inmueble al que ingresaron encapuchados para golpear a ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana. Testigos aseguran que tras las agresiones arribaron a la escena elementos de la Secretaría de Sefuridad Pública a tomar fotografías de los estudiantes gravemente heridos, sin persentar ningún tipo de ayuda.

Tras los hechos, los estudiantes fueron trasladados al Centro de Especialidades Médicas; dos de los estudiantes perdieron toda la dentadura. Madres y padres de los jóvenes aseguraron que en el complejo de salud no les permitían ver a sus hijos, además de que no se les brindó la atención médica completa, argumentando que no contaban con el equipo.

Peritos acudieron al lugar de los hechos, acordonaron la zona y pidieron a medios de comunicación que se retiraran, pues argumentaron que estaban nerviosos.

Decenas de estudiantes, maestros y ciudadanos cerraron vialidades para protestar por la golpiza que recibieron los estudiantes. De acuerdo con lo que se informó, lo jóvenes festejaban un cumpleaños cuando fueron agredidos por un grupo de hombre encapuchados y armados con machetes.

Los manifestantes responsabilizaron al Estado por las agresiones, así como a la Secretaría de Seguridad Pública. Durante la movilización, un grupo de encapuchados agredió a medios de comunicación e impidió que tomaran fotografías y videos.

La foto que hizo enojar a Javier Duarte

Para el número 1946 d ela revista Proceso, Rubén Espinosa tomó una fotgrafía que ilustraba a la perfección el encabezado y el contenido de aquel número. Se puede ver al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, portando una gorra de la policía y con una mirada incisiva y amenazante.

De acuerdo con el fotoperiodista, el retrato no le gustó nada a Duarte, lo que lo convirtió en un fotógrafo incómodo para el gobierno de la entidad. Asimismo, el propió Rubén aseguró que fue acosado por parte de la autoridades veracruzanas, lo que lo llevó a auto exiliarse y volver a su natal Ciudad de México.

Rubén Espinosa Becerril fue encontrado sin vida en un departamento de la colonia Narvarte. En la escena había también cuatro mujeres más, maniatadas de pies y manos con cinta, con señales de tortura y disparos de arma de fuego.

