Estado garantiza seguridad, asegura

Caso Texcaltitlán fue la excepción, no la regla, afirma AMLO AMLO afirmó que el enfrentamiento entre la comunidad y miembros de la Familia Michoacana en Texcaltitlán, que dejó 14 muertos, fue la excepción no la regla, ya que eso ocurría en sexenios anteriores pero ahora no