"Estos casos se deben atender", señala

Caso Xóchitl. UNAM no puede permitir que no se aclaren presuntos plagios: Raúl Contreras El director general de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, señaló que la UNAM no puede permitir que los presuntos casos de plagio, como del que se señala a la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, no se esclarezcan