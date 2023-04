Casos de tuberculosis en México aumentan 45.3%

Durante los tres años críticos de la pandemia por Covid-19, la incidencia de tuberculosis en México se incrementó 45.3 por ciento y uno de los detonantes es que cada vez se vacuna menos a los niños.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante el 2020 hubo 19 mil 700 casos de personas afectadas por esta enfermedad, cifra que fue rebasada en el 2021, al contabilizarse 21 mil 568 casos, mientras que para el 2022 el número siguió creciendo hasta alcanzar a 28 mil 620 personas.

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis, un padecimiento infeccioso grave causado por una bacteria, cuyo daño recae en los pulmones y, de no ser tratado, puede provocar la muerte.

Juan Pablo García Acosta, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ratificó que en el 2022 se registró un incremento de casos y explicó que esto se debió a varios factores.

“El principal es no inmunizar a los niños; padres que pertenecen a la new age, una generación que comenzó a expandir la creencia de que las vacunas no son necesarias, ponen en peligro a sus hijos, y la otra, que fue un año en el que entre agosto y septiembre existió desabasto de la vacuna para tuberculosis”, expuso el especialista.

La OPS advirtió que cada día en el mundo más de 70 mil personas pierden la vida a causa de la tuberculosis (TB) al no prevenir, mientras que en el continente americano mueren a diario cuatro mil y cerca de 800 mil se infectan.

“Se trata del padecimiento infeccioso que más ha causado mortalidad a lo largo de la historia de la humanidad.

“Se le han sumado muchos factores, pero principalmente hay nuevas ideas en la sociedad, porque hay nuevas modas que incluso han llegado a difundir que las vacunas, en lugar de aportar, podrían dañar, lo que es falso”, dijo.

Al vincular la enfermedad con la pandemia de Covid-19, el titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura, dijo, durante la inauguración del curso internacional de tuberculosis “Academia, gobierno y sociedad civil en alianza para el control de la tuberculosis en México”, que “la pandemia de Covid-19 impactó de forma negativa en la lucha contra la tuberculosis infantil”.

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con base en los datos de 84 países, establecen que alrededor de 1.4 millones de personas menos fueron diagnosticadas y/o tratadas por tuberculosis debido al Covid-19, provocando medio millón de muertes adicionales.

En México, los especialistas advierten que factores como son “nuevas creencias espirituales”, podrían propiciar el incremento. “El hecho de que una persona se diga antivacunas, cree que le da identidad y quizá tiene que ver con cuestiones que son de orden espiritual o religioso, pues hay religiones que no permiten hacer trasplantes o transfusiones”, apuntó López Ridaura.

Marco Antonio Rodríguez es diseñador gráfico, hijo de madre soltera. Refirió que, desde hace más de 30 años, su mamá “está en la práctica espiritual de conectar con la tierra, se considera vegana, amante de la naturaleza y enemiga de las vacunas”.

Este joven de 23 años fue atendido hace cinco años por un cuadro de tuberculosis. “Tuve tos, después la tos era con sangre, pesaba 98 kilos y, al terminar el tratamiento, pesaba 58; me preguntan que si había recibido mis vacunas; mi abuela es quien me comenta que mi mamá no quiso que las recibiera.

“La libré, pero sigo con secuelas que tendré toda la vida; la enfermedad como tal deja cicatrices en el pulmón, eres más propenso a enfermedades respiratorias de todo tipo; yo me he contagiado cinco veces de Covid”, refirió.

La Secretaría de Salud dice que la tuberculosis puede afectar cualquier órgano del cuerpo; sin embargo, la forma más frecuente es la que se manifiesta en los pulmones (tuberculosis pulmonar) en el 85 por ciento de los casos. Otros lugares frecuentes donde se puede manifestar son: ganglios linfáticos, riñones, cerebro (sistema nervioso central) y huesos.

En México, más de la mitad de todos los municipios del país notifican casos de tuberculosis cada año; prácticamente hay presencia de la enfermedad en todo el territorio mexicano.

Sin embargo, las entidades federativas que concentran el mayor número de casos y muertes por este padecimiento son Baja California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco.