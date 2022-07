Catean casa del líder nacional del PRI; éste acusa “persecución”

Elementos de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche realizaron ayer por la mañana un cateo en una de las presuntas propiedades del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

La diligencia dio inicio aproximadamente a las 5:00 horas, en la residencia que el dirigente priista tiene en el fraccionamiento Lomas del Castillo, cerca de la zona costera de la capital del estado.

La revisión del inmueble estuvo encabezado por el fiscal general del estado, Renato Sales Heredia, quien mencionó: “este operativo fue por el cumplimiento de una orden de cateo expedida por una autoridad judicial en relación con la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito de parte de Alejandro Moreno Cárdenas; esta vez sí hubo cateo”.

En entrevista con medios locales, el fiscal explicó que la diligencia se realizó con el objetivo de corroborar el material con el que fue edificada la mansión de Moreno Cárdenas, así como para obtener información sobre si en la propiedad existen obras de arte, y de ser así, para saber cuáles, cuántas y cómo fueron obtenidas las mismas.

“Tiene (el cateo) por finalidad, básicamente, revisar el material con el que se construyó la edificación, los materiales y qué cuadros, qué obras de arte se encuentran al interior. No es lo mismo edificar con granito, con piedra, mármol ónix o con mármol de carrara, por ejemplo”, refirió.

En un video que circuló ayer desde temprano en redes sociales, se aprecia cómo cuatro agentes ministeriales, con armas largas y chalecos antibalas, tumbaron la puerta principal con un ariete e ingresaron al domicilio.

Al respecto, el fiscal Sales Heredia aseguró que se derribó la puerta principal debido a que las personas que se encontraban dentro de la propiedad no autorizaron el acceso a los policías ministeriales, por lo que se procedió a usar el ariete.

Al finalizar la revisión del inmueble, el fiscal de Campeche se retiró del lugar, al igual que los policías que intervinieron en el mismo, sin que se informara si encontraron algún indicio que aporte algo a la investigación que realiza el Ministerio Público.

De acuerdo con reportes de medios locales, en el cateo participaron 30 elementos de la Policía Ministerial Investigadora, los cuales llegaron al fraccionamiento Lomas del Castillo a bordo de 12 vehículos.

En tanto, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, afirmó en un tuit que la diligencia practicada en la propiedad del dirigente nacional del PRI fue previamente autorizada por un juez, y se realizó en “todo momento en presencia del abogado defensor, respetando el debido proceso del indiciado”.

El pasado 14 de junio, elementos de la FGE acudieron al mismo inmueble, pero en aquella ocasión sólo hicieron una inspección por afuera de la propiedad de siete mil metros cuadrados.

Hasta el momento la Fiscalía sólo ha revisado esta propiedad, de entre las cerca de 25 que se le atribuyen a quien fue gobernador de la entidad en el sexenio anterior.

El pasado 26 de mayo, Layda Sansores presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del dirigente nacional del PRI, por presunto enriquecimiento ilícito.

“Nosotros la presentamos, era por enriquecimiento ilícito, pero también sospechábamos que había otras cosas más allá, porque tenían unas bitácoras de vuelos al extranjero, incluso a paraísos fiscales”, dijo la mandataria en aquella ocasión.

Sin embargo, el cateo de ayer no lo realizó la FGR, sino la Fiscalía de Campeche.

Fue show mediático, no es mi propiedad, dice dirigente

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como un “show mediático” al cateo que realizaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche a un inmueble del cual, dijo, no le pertenece.

“Lo que hicieron fue un show mediático. Si tenían una orden de cateo, allí estaban los abogados, los esperaron, porque (...) sabíamos que iban a querer montar un show mediático, se les recibió y entraron a otro predio, que no es ese predio, y con un show agarraron un ariete, tumbaron la puerta”, sostuvo en conferencia.

Asimismo, negó las acusaciones de la FGE sobre presunto enriquecimiento ilícito, pues dijo que todas sus propiedades están respaldadas en sus declaraciones patrimoniales, y reiteró la acusación contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por presuntas amenazas de muerte hechas en su programa Martes del Jaguar, en una emisión en la que colocó su fotografía en medio de una corona de flores, mientras un mariachi le cantaba.

Aseguró que su esposa e hijos han recibido amenazas luego de que la oposición votó en contra de la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que, por ello, fue desechada.

También dijo que presentó una queja administrativa contra el juez Édgar Gasca, del Juzgado Segundo de Campeche, a quien reclamó por declararse incompetente para resolver un amparo contra Sansores San Román, que le fue turnada, con lo que se le ha negado “abiertamente el acceso a la justicia”, ya que, al no concretarse su demanda, la mandataria ha continuado con la difusión de grabaciones de su persona que calificó como “falsas e ilegales”.

Por ello, anunció que realizará una gira internacional para denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Morena, al Presidente y su Gobierno, por la presunta persecución política de la que, dijo, es objeto, así como la violación de derechos humanos.

Monreal señala “coro de venganzas” contra Alito

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se solidarizó con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego del cateo realizado en su casa de Campeche, tras ser acusado por presunto enriquecimiento ilícito.

En conferencia de prensa, puntualizó que no acostumbra burlarse de las personas que son perseguidas o que tienen problemas con la ley, por lo que dijo que no respaldará el “coro de linchamiento” en contra del diputado federal priista.

Por ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en la cámara alta expresó su confianza en que Alejandro Moreno enfrentará su responsabilidad.

“No hago leña del árbol caído. No acostumbro a ufanarme o a burlarme de las personas perseguidas o que están en problemas graves, con la ley o con la justicia. Deseo que él, en este caso Alejandro (Moreno), pueda resolver sus problemas en la jurisdicción competente. Yo estoy seguro de que él las enfrentará con responsabilidad, pero no me sumo a un coro de linchamiento en contra de él ni de nadie”, manifestó.

Al ser cuestionado respecto a si considera que el líder nacional del PRI es un perseguido político, el senador zacatecano reiteró que para él lo importante es no formar parte del “coro de linchamiento” en contra de Moreno ni de cualquier mexicano que tenga dificultades con los tribunales o los fiscales.

“No me sumo al coro de linchamiento ni al coro de venganzas; no soy así y deseo que él y todos los mexicanos y mexicanas que se encuentran en dificultades frente a los tribunales o a los fiscales, puedan salir adelante”, remarcó.

Además, Monreal manifestó su solidaridad con la familia del político campechano, porque dijo que ante este tipo de acciones legales son los primeros que sufren las consecuencias.

“Me solidarizo, sí, con su familia. Me solidarizo, sí, con su esposa, sus hijos, su familia, que son quienes finalmente sufren este tipo de acciones de los órganos de justicia o de procuración de justicia”, expresó el líder de la mayoría legislativa en el Senado.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE) actúe con fines políticos en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Luego del cateo en el domicilio del priista en el estado, aseguró que con el gobierno de la morenista Layda Sansores en el estado no se utiliza la fiscalía con motivaciones políticas.

Por ello, en conferencia de prensa, el dirigente del partido guinda apuntó que, ante los señalamientos en contra del también diputado federal del Revolucionario Institucional, ahora corresponde que se pruebe si realmente incurrió o no en algún delito.

Delgado subrayó que a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos estatales del PRI, ahora las fiscalías son autónomas y no actúan por órdenes de los gobernantes en turno.

“En el tema de Campeche, son investigaciones que está haciendo la Fiscalía local en el estado. Hay una gran diferencia con lo que se vivía en el pasado, las fiscalías dejaron de ser brazos políticos de los gobernantes en turno, hoy las fiscalías son autónomas y no hay ninguna motivación política en su actuación. Yo sé que a veces es difícil de creer, por la gran reputación que tiene, que Alito Moreno pudiera haber cometido algún delito, pero, bueno, la Fiscalía tendrá que probarlo”, expresó.