En CDMX avanza 78% entrega de viviendas reconstruidas

A cuatro años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Gobierno capitalino tiene 78 por ciento del avance en la entrega de viviendas multifamiliares y unifamiliares reconstruidas o rehabilitadas para los ciudadanos afectados.

A la fecha se han intervenido siete mil 435 inmuebles, de los cuales, hasta junio pasado, fueron entregados cinco mil 839.

En cuanto a edificios multifamiliares, se han intervenido 272 como parte de los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. De ésos, 180 ya han sido entregados a los afectados y restan 92 más, que aún están en proceso de intervención, y los cuales se prevé sean entregados en los próximos meses.

Mientras que en viviendas unifamiliares, se han intervenido siete mil 163, de las cuales, ya han sido entregadas cinco mil 659, por lo que restan mil 504, el equivalente al 21 por ciento.

En el Tercer Informe de Gobierno que presentó este 17 de septiembre la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se detalló que desde el tercer trimestre del 2020 hasta el segundo trimestre del año en curso, las autoridades capitalinas han destinado un total de mil 326 millones 530 mil 963 pesos en obras de rehabilitación y reconstrucción para las viviendas multifamiliares afectadas.

Además, se han orientado otros 313 millones 232 mil pesos en apoyos de renta para las personas damnificadas.

En total, en el último año, la administración local ha destinado alrededor de mil 639 millones de pesos para rehabilitar las viviendas afectadas.

En obras para inmuebles considerados como patrimonio cultural, que sufrieron daños por el sismo, en el primer semestre del año en curso se canalizaron 25 millones 226 mil 529 pesos.

El monto que se ha otorgado en este rubro desde el año pasado es de 51 millones 918 mil pesos, de acuerdo con el documento.

En rueda de prensa, la mandataria capitalina adelantó que, antes de que termine este año, se dará inicio al segundo censo de viviendas afectadas por los sismos, principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, dos de las que padecieron más daños por el movimiento telúrico.

Sheinbaum explicó que el monto que se invertirá el próximo año en este rubro aún se está determinando, por lo que se dará a conocer una vez que se finalice el proyecto de Presupuesto de 2022, que elabora la Secretaría de Finanzas.

Tras ser cuestionada acerca de los trabajos de reconstrucción en dos inmuebles en San Antonio Abad y Atlixco número 24, en los que presuntamente la Fundación Slim se habría retirado de las obras, Sheinbaum Pardo destacó que dicha fundación ha brindado “todo el apoyo” en el proceso de reconstrucción para devolverles la vivienda a los damnificados.

Acusan que muchos aún no vuelven a sus hogares

Para recordar los cuatro años del sismo de magnitud 7.1, que dejó 369 personas sin vida, la mayoría en la capital del país, Damnificados Unidos y la Coordinación de Damnificados 19-S realizaron una manifestación en el Ángel de la Independencia este domingo y llamaron a las autoridades a brindarles justicia, toda vez que aseguraron que, si bien “han tenido avances importantes” en la reconstrucción de sus viviendas, aún son miles los ciudadanos que no han podido volver a sus hogares tras la tragedia.

Con una misa ofrecida a los difuntos, mantas y cantos, decenas de ciudadanos avanzaron desde la colonia Obrera, una de las afectadas de la alcaldía Cuauhtémoc, rumbo al Ángel.

“Miles de personas damnificadas siguen sin volver a casa. La emergencia no ha terminado, la injusticia tampoco”, pronunciaron los manifestantes de Damnificados Unidos, al acentuar que “muchos” no volverán a sus casas, ya que al menos 19 mil inmuebles no se han contabilizado en el padrón de reconstrucción.