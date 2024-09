Ceguera en Zacatecas

Hay quien asegura que a autoridades de Zacatecas les queda como anillo al dedo el dicho de que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Y es que el pasado fin de semana, el secretario de Turismo del estado, Le Roy Barragán Ocampo, afirmó que la alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos para no viajar a la entidad gobernada por David Monreal —según la cual “los delitos violentos, la extorsión y la actividad de grupos criminales están muy extendidos en el estado”— tiene “motivos políticos”. Como si el vecino del norte tuviera algún interés especial en desbarrancar a una administración que no pasa semana sin dar un tumbo. Muchos creen que esa ceguera institucional es lo que impide que se tomen medidas para prevenir el recrudecimiento de la violencia, la causa que origina las alertas del Departamento de Estado. El no querer ver la realidad puede provocar consecuencias graves, como el que los grupos delictivos tomen el control de las ciudades, nos comentan.