Celebra AMLO aprobación de reforma de la Guardia Nacional; 'no saldrá otro García Luna' para corromperla

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación de la reforma para que la Guardia Nacional pase a la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que se garantiza que "no nos va a salir otro (Genaro) García Luna" para estar al frente de la institución policiaca.

más información Diputados dan paso de GN a Sedena; avalan reforma en lo general y particular

AMLO dijo que podría haber tiempo para que firme el decreto de la GN, una vez que sea ratificada por el Senado de la República, así como la mayoría calificada de los Congresos estatales (17), pues se trata de una enmienda constitucional.

Estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida, si no, nos va a salir otro García Luna AMLO

AMLO recomendó a los legisladores de la oposición hablar con sus gobiernos estatales de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, entre otros, para mostrar la importancia de pasar la GN al mando del Ejército.

Por ejemplo, cómo va a votar un legislador de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional dependa de la Defensa o un legislador de Jalisco, o uno de Nuevo León si hay más guardias nacionales en esos estados y ahí están ayudando, que policías estatales y municipales, y que además la mayoría de los policías municipales están vinculados con la delincuencia y sólo por cuestiones politiqueras van a decir no voto por eso AMLO

AMLO confió en que muchos legisladores, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas van a actuar de manera consecuente. Agregó que ya hay en la mitad de los estados donde son más elementos de la GN que policías estatales y municipales.

AMLO recomendó a las autoridades locales, gobiernos estatales, municipales, que se apoye más o se le dé más participación a la Guardia Nacional; "hay una razón, los policías municipales viven ahí, ahí están sus familiares, están más expuestos, es muy difícil no someterse a la delincuencia, hay amenazas y tentaciones, están muy vistos ahí".

AMLO explicó que la GN como los elementos de la Marina y el Ejército los rotan, no llegan a identificarlos las bandas de delincuentes y esto ayuda mucho a que no se corrompan, que no se alíen.

"Todo esto se tiene que ir tomando en cuenta, antes la verdad no les importaba la seguridad pública, no les importaba, les estoy hablando que en su mejor momento eran 20 mil elementos operativos para el país, porque constitucionalmente el Ejército y la Marina no podían dedicarse a la seguridad pública", añadió AMLO .

