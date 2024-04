Celebra AMLO que no “cepillaran” las mañaneras; hubiera sido ‘vergüenza’ y ‘aberración’, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del Consejo General del INE de no prohibir las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, ya que iba a ser una aberración y flagrante violación a la Constitución sobre la libertad de expresión; “nos querían cepillar, pero no pudieron”, aseguró.

Al inicio del diálogo circular de este viernes en Palacio Nacional, AMLO opinó que la intención de los partidos de oposición de cancelar las mañaneras es un acto desesperado, irracional, que los está llevando a cometer muchos errores en esta campaña.

“Hay una muy buena noticia, no prohibieron las mañaneras ayer en el INE. No se prohibió porque iba a ser una violación flagrante a la Constitución, a los artículos 6, 7 de la Constitución, además sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información.

“Es un acto de censura, es querer callarnos, silenciarnos, cuando la democracia es debate, es diálogo. En las dictaduras no se puede hablar, en la democracia se tiene que garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, el derecho de réplica. Es la libertad en una palabra, no se puede cancelar la libertad”, sostuvo.

El mandatario federal consideró que lo importante es que los consejeros electorales del INE reconocen que no pueden prohibir las mañaneras, porque “se trataba de una aberración. Es que están muy desesperados, ¿no sé qué les estará pasando?”.

Culpó al empresario Claudio X. González hijo, de ser el responsable de toda la campaña de guerra sucia en contra de su gobierno, sin embargo no le está funcionando como las 300 millones de menciones de #PresidenteNarcotraficanteAMLO.

“Es el consejo supremo del poder conservador y los miembros del grupo de asesores, intelectuales orgánicos, periodistas famosos, dueños de medios de información, y todos ellos tienen como un comité ejecutivo y el gerente que los coordina, los armoniza, los dirige, es Claudio X. González.

“Por eso pues no les va bien, como diría el clásico, ‘Y yo por qué’. Cómo me van a culpar a mí. No les va bien porque la política es un oficio, no cualquiera puede”, aseveró.

El Presidente dijo que aún está pendiente la resolución sobre la decisión de bajar o no la presentación del informe de las iniciativas al Congreso de la Unión, el 5 de febrero pasado.

“Falta la del 5 de febrero, está todavía por resolverse. La del 5 de febrero es un informe en la tarde y lo consideran mañanera, y fue el informe de las iniciativas que envíe al Congreso, es una facultad del presidente enviar iniciativas de ley de reforma a las leyes, a la Constitución, al Congreso, fue un paquete de iniciativas.

“Esas las consideraron como mañaneras y pidieron que las bajáramos y se fue al tribunal y están por resolver si las tenemos que bajar o no. Suben y bajan”, expresó.

