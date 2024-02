Celebra AMLO lista de pluris: son gente buena

Tras darse a conocer la lista de aspirantes plurinominales de Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mayoría son gente muy buena, entre ellos su exsecretario particular Alejandro Esquer, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, a quienes pidió actuar con rectitud.

Adelantó que su jefe de la Ayudantía, Daniel Asad, dejará el cargo para buscar una posición legislativa por la vía pluri, ante lo cual se analiza lo que establece la ley sobre cuándo tiene que renunciar. En tanto, dijo, su vocero Jesús Ramírez se queda y no va como aspirante a diputado federal, pues “tiene que recibir las cartas y los golpes”.

“Acerca de los candidatos, lo único que celebro es que la mayoría de quienes van a ser candidatos del flanco izquierdo son gente muy buena”, afirmó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Destacó que tiene información de que “va a participar, por ejemplo Alejandro Esquer, que viene conmigo desde hace casi 30 años. De 10, una gente de primera que ha contribuido mucho en el movimiento de transformación como millones de mexicanos”, señaló.

El portavoz presidencial comentó la semana pasada que ambos personajes deben renunciar para ocupar las posiciones plurinominales en las cámaras de Senado, en el caso de Alejandro Esquer, y de Diputados para Daniel Asaf.

López Obrador sugirió que quienes aspiren a una candidatura por el partido Morena actúen de manera honesta, recta y transparente, a fin de que pongan en marcha los principios de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar.

“Para ser libres se necesita ser honesto, el corrupto, el sinvergüenza no puede enfrentar un debate. Los candidatos tienen que buscar actuar con rectitud”, afirmó el tabasqueño.

Recordó cuando “arregló” al panista Diego Fernández de Cevallos en un debate realizado el 7 de marzo de 2000 con el periodista Joaquín López-Dóriga.

“A él le llamaban en ese entonces ‘la ardilla’ porque vivía en Los Pinos, pero aparentaba ser opositor. Además había recibido unos terrenos en Acapulco, Punta Diamante (…) Ese hombre estaba hecho un manojo de nervios porque no tenía tranquilidad en su conciencia”, concluyó.