Norma Lucía Piña siempre ha votado contra propuestas de la 4T, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este martes que el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña, representa un cambio importante porque por primera vez en 200 años una mujer va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, aseveró que ésta ha votado en contra de las iniciativas del Ejecutivo.

Dió a conocer que ya conversó con ella pero fue ella quien lo buscó para conversar.

"Si ella me buscó tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo yo no estaba, pero tan luego me informaron me comunique con ella, sobre todo por ser la primera mujer en la historia, lo demás ella sabe muy bien además no tenemos que pensar lo mismo, además representamos dos proyectos diferentes", enfatizó el mandatario.

Agregó que el cambio de la presidencia no representa en ningún caso que vaya a haber retrocesos en los cambios impulsados por su administración.

"Ya la verdad no tenemos nada que temer en cuanto a qué bloqueé el poder judicial, si esa fuese su intención, no pasaría absolutamente nada porque nosotros seguimos haciendo justicia", destacó López Obrador.

Sobre el caso de la ministra Yasmin Esquivel, el Presidente dijo que el plagio no solo es corrupción sino deshonestidad, por lo que se pronunció por continuar con las investigaciones y llegar al fondo de este asunto.

"Que se investigue todo y que no quede nada pendiente ", demandó al tiempo en que arremetió en contra de los medios de comunicación que denunciaron el caso para afectar a su gobierno.

De acuerdo con López Obrador son los mismos que han callado ante los robos y saqueos a la nación, desde épocas del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.