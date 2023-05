Celebran 'limpieza' de plantón en escalinatas de la SCJN; opositores de ministros prometen volver

Desde Teresa Castell, diputada federal, hasta la activista Julia Klug, siguieron con la serie de encontronazos, que se dieron en el edificio de la Suprema Corte de Justicia; ahora, haciendo uso de las redes sociales, algunos celebraron la "limpieza" que hicieron los defensores de la Corte, mientras que otros repudiaron la violencia.

Teresa Castell a través de su cuenta @teresacastellmx, dijo: “¡Los mexicanos tenemos ministra presidenta, y la ministra presidenta nos tiene a los mexicanos! El populismo protege a los golpistas cobardes, pero nadie por encima de la Ley”.

Por su parte José Manuel Padrón, a través de su cuenta @Mex_Liber1, celebró "la liberación de la corte", y dijo: “#LaCorteNoSeToca. Y así estamos iniciando la limpieza de México...”, refirió, luego de que se difundiera que la escalinata de la Corte, que fue tomada por tres meses por integrantes de un plantón en apoyo al Presidente de la Republica, quedó sin integrantes, pues fueron retirados.

Por su parte Francisco Burgoa, a través de @FranciscoBurgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo: “¡Norma Piña, no estás sola! ¡Norma Piña, no estás sola! ¡Norma Piña, no estás sola! ¡Norma Piña, no estás sola! ¡Norma Piña, no estás sola!”, al tiempo que compartía una imagen de la Corte, sin ninguna propaganda en contra de los ministros.

En tanto el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, compartió una imagen en la que se ve a López Obrador acompañado de una leyenda que dice: “si este inútil combatiera al crimen como ataca al INE y a la SCJN, México sería el país más seguro del mundo”, esto a través de su cuenta de Twitter: “@VicenteFoxQue”.

Por su parte el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria a través de @EmilioAlvarezI, dijo: “La SCJN no se toca”, mientras acompañaba su publicación con imágenes de la marcha a favor de la Corte.

Mientras tanto la activista Julia Klug, refirió previo a ser expulsados de las escalinatas que “volveremos y con más fuerza, no pueden ver su propia violencia, pero son violentos desde otras formas, nosotros siempre estaremos con el presidente”, dijo acompañada de una docena de personas que desde hace tres meses se manifestaron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en demanda de una depuración en el Poder Judicial Federal (PJF), al que acusaron de estar plagado de corrupción.

DGC