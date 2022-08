Cerco a Alito: van por su desafuero; él, dice, dará la vida contra “dictadura”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche presentó una solicitud de procedencia para el desafuero del dirigente nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno, quien es investigado por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, cuya pena podría alcanzar 25 años de prisión.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dio a conocer la petición, la cual quedará bajo resguardo de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, pues la Sección Instructora, responsable de atender este asunto, no ha sido conformada, a casi un año de que se integró la actual legislatura.

Esta instancia es la encargada de las diligencias requeridas para comprobar la probable responsabilidad política o penal de algún servidor público y determinar si procederá la solicitud, lo que se conseguirá con el voto de tres de los cuatro legisladores que la deben integrar.

De aprobarse dicha solicitud, será remitida a la Mesa Directiva para que el Pleno apruebe o no el desafuero, en calidad de Jurado de Procedencia.

Sin embargo, la posibilidad de que Morena y sus aliados obtengan la mayoría de los lugares en la integración de la Sección Instructora “no la tienen”, afirmó en entrevista con La Razón el coordinador de la bancada del PRI, el diputado Rubén Moreira, pues explicó que este órgano se integrará por las tres primeras fuerzas políticas en la Cámara, que en esta legislatura son Morena, PAN y PRI.

Fiscalía de Campeche afirma que propiedad de Alejandro Moreno está valuada en 130 mdp. Foto: Especial

“Ellos no tienen esa posibilidad de esa mayoría; sin embargo, los hemos visto en muchas ocasiones violar la ley y no descartamos esa posibilidad”, advirtió.

Durante el anuncio, el diputado Gutiérrez Luna indicó que solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el acuerdo mediante el cual se integrará este órgano y que, una vez votada su conformación por el pleno, inicie los trámites que tiene pendientes.

Renato Sales, fiscal de Campeche, y quien acudió ayer a la Cámara para presentar la solicitud, aseguró que la carpeta de investigación en contra de Moreno Cárdenas no se relaciona con los audios que durante los últimos meses ha difundido la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en los que expone presuntos ilícitos cometidos por el dirigente priista.

Explicó que la indagatoria únicamente se aboca al delito de enriquecimiento ilícito, que consiste en la desproporción entre los ingresos del servidor público y las propiedades que posee.

Para el caso del priista, el fiscal se negó a proporcionar más detalles para no violar el debido proceso; sin embargo, comentó que la casa de Alito, cateada en días pasados, está valuada en 130 millones de pesos, a los que se suman otros 50 millones en piezas artísticas que se encuentran en su interior.

Asimismo, Sales Heredia rechazó que la investigación tenga como punto de partida los roces personales que públicamente se han dado a conocer entre él y el dirigente priista.

“Nadie nos trae; nosotros venimos por motu proprio… Por supuesto (la investigación) tiene efecto político, pero no es a la inversa, no estamos actuando políticamente”, dijo.

Cuestionado por la forma en la que se dio a conocer la solicitud de desafuero, durante la cual mencionó la posibilidad de invitar a comer al fiscal, Sergio Gutiérrez Luna sostuvo que el anuncio sólo es informativo, dada la relevancia que representa y para “que no fuera en lo oscurito”.

Por la actitud mostrada durante el anuncio, Rubén Moreira consideró que lo visto fue “un uso faccioso de instrumentos del Estado para perseguir a un diputado cuando el país vive momentos muy difíciles”, sobre lo que se debería buscar una solución.

Además, señaló que, a su juicio, el presidente de la Cámara está impedido para participar en cualquier trámite de este tema y que, al recibir él la solicitud de procedencia y no la Secretaría General, se violó el debido proceso.

“Visto de manera objetiva, ha tenido serios tropiezos y no ha representado de manera objetiva e imparcial a la Cámara. El día de hoy dio muestra de su falta de imparcialidad, pericia y prudencia”, dijo.

Por la tarde, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también se pronunció sobre el hecho. A través de su cuenta de Twitter, recordó que la gobernadora Layda Sansores transmitiría un nuevo audio, el cual “sería la música de fondo para la solicitud de desafuero para que Alito pueda ser juzgado por enriquecimiento ilícito. ¡Ánimo Va x México”.

“De Morena no espero justicia, sino venganza”, revira el priista

Luego de que la Fiscalía de Campeche presentó una solicitud de procedencia a la Cámara de Diputados en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, éste respondió que lo que espera de Morena es “venganza”.

“Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado Mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”, dijo en un videomensaje en redes sociales.

El también diputado federal aseguró que con esto “no van a doblarme, no me van a asustar” y el partido guinda no conseguirá que el Revolucionario Institucional acompañe las reformas “que pretenden destruir a México”, en referencia a las iniciativas en materia electoral y de la Guardia Nacional.

“A los tiranos hay que enfrentarlos de frente, con firme voluntad y con todo el carácter como mexicano. Como priista, como opositor, confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre”, expresó.

Moreno no sólo se pronunció en contra de la solicitud de desafuero, sino también, del presunto espionaje, amenazas contra él y su familia y persecución del que reiteradamente se ha dicho víctima por parte del Gobierno Federal.

“Las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo oscurito son claro y contundente: es un rotundo no”, dijo, y añadió que “esta maniobra” es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en lo que calificó como “el peor sexenio” del país.

“Estoy dispuesto a todo, téngalo claro. No se equivoquen con el PRI, hasta dar mi vida por defender a México y los mexicanos y no vamos a permitir nunca que instauren una dictadura”, concluyó.

Por separado, la bancada priista expresó en Twitter su respaldo a Moreno ante “la cobarde persecución” que enfrenta.