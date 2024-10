A China por inversiones 

Y fue el gobernador Américo Villarreal quien recibió una invitación para que Tamaulipas sea parte de la World Oil and Gas Equipment Exhibition, mejor conocida como WOGE, que se celebrará en China. Y es que la empresa Oil and Gas Alliance le hizo llegar la invitación con la idea de que conozca a nivel internacional sobre los recursos energéticos que enriquecen a la entidad. El secretario de Desarrollo Energético, José Ramón Silva Arizabalo, fue el conducto por el cual hizo la invitación el director general de Oil and Gas, Ricardo Ortega López. Es sabido que la WOGE es un evento de relevancia mundial que ofrece conferencias internacionales en los temas de gas y petróleo, presentando los últimos desarrollos de la industria, innovación, tecnología y adquisición de proyectos. Es sabido que Tamaulipas es el líder energético a nivel nacional, por lo que el gobernador, nos comentan, buscará abrir las puertas para atraer inversiones de gran escala. Ahí el dato.