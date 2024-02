Chocan 4T y oposición por dichos del Ejecutivo

Las bancadas de oposición y Morena chocaron en el Senado ante la revelación que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a en el periodo de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuaban de común acuerdo para decidir asuntos y dar órdenes a jueces y magistrados.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, aseveró que da pena la confesión que el mandatario federal hizo.

“Los jueces están no para seguir instrucciones como si fuera una fábrica, están para dictar sentencias con base no es instrucciones y consignas. Yo no quiero vivir en un país donde los jueces actúan por consigna. El Presidente acaba de confesar en la mañana que mientras estuvo Zaldívar los jueces actuaban por consigna”, manifestó.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, aseveró que con su declaración, López Obrador aceptó la influencia que ejercía sobre el presidente del máximo tribunal del país.

“La posición cínica de López Obrador hoy, aceptando que el ministro Zaldívar, era influenciado, tomaba decisiones por mandato de Palacio Nacional, demuestra cómo no le interesan los contrapesos ni el Poder Judicial, lo que López Obrador quiere es controlar además de al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial”, enfatizó.

A su vez, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que lo declarado por el Presidente fue una confesión sobre cómo vulneró la autonomía y división de poderes de la Unión.

“Es urgente que pongamos un alto a Morena, porque ponen en riesgo la estabilidad del país y la democracia. Un México sin división de Poderes es tierra fértil para instaurar un gobierno sin ley en el que una sola persona pueda hacer y deshacer a su antojo”, escribió en redes.

El coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló que el diálogo entre Poderes existe, pero se debe transparentar porque “se presta a malas interpretaciones”.

“Entre los Poderes sí puede hablar, eso no tiene problema, nada más que tiene que ser transparente, o sea ¿en qué influyó y cuál fue el argumento? ¿esa influencia qué significó, en qué asuntos?”, consideró.

Sobre el exminstro dijo que se distinguió en muchas ocasiones por emitir “buenas sentencias”, pero lo que ha ocurrido en días recientes debilitó su carrera política, pública y profesional.

En contraparte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que el Presidente haya dado “línea” a Arturo Zaldívar para tener jueces de consigna.

“Todos los Presidentes de la República, sin excepción, han tenido mucha cercanía, poca cercanía, pero sí han tenido cercanía con los presidentes de la Corte y con los ministros de la Corte, eso es natural y eso se inscribe en esa relación interinstitucional de colaboración de poderes”, dijo.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, opinó que la división que debe existir entre los tres Poderes de la Unión no significa un impedimento para que colaboren entre sí.

“Yo creo que la separación de poderes en el régimen republicano no significa divorcio de poderes o renunciar a tener colaboración entre poderes”, declaró en conferencia de prensa.

Además, afirmó que él también conversó en varias ocasiones con Zaldívar, como la reforma con la que se pretendió ampliar su permanencia como ministro presidente de la Suprema Corte.