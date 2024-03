Chocan aspirantes en Tabasco por liga con empresario

La candidata a gobernadora de la alianza Fuerza y Corazón, integrada por el PAN y el PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, asegura que su contrincante de Morena, Javier May, hace uso de una camioneta de un contratista del Tren Maya en los recorridos de su campaña por Tabasco; por lo anterior el vocero del candidato de Morena, Fernando Vázquez Rosas, aseguró que “la candidata opositora miente”.

Vázquez Rosas, dijo que Lorena Beaurregard “trata de sorprender a los tabasqueños basando su campaña en mentiras porque no tiene propuestas”. Además afirma que la candidata “gorrea el pan y el café a los ciudadanos, al pernoctar en las comunidades que visita”.

Agregó: “Es absolutamente falso lo dicho por Lorena Beaurregard en el sentido de que el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Tabasco se traslade en una camioneta blindada de más de 5 millones de pesos”.

Beaurregard de los Santos afirmó que el exsecretario de Bienestar utilizaba en sus recorridos proselitistas una Suburban Tahoe High Country, placas WMD639B, que es propiedad del empresario Esdras Taracena Gómez.

En un comunicado, Beaurregard de los Santos acusó que Esdras Taracena es uno de los contratistas favoritos de Javier May y de Morena, ya que “ha obtenido contratos millonarios en el gobierno de Tabasco, en el ayuntamiento de Comalcalco y en la construcción del Tren Maya”.

“Hay que recordar que Javier May es pieza clave del #ModusOperAndy que en esencia es una nueva mafia de poder que contradice los cimientos de la Cuarta Transformación, esa filosofía de no robar, no mentir y no traicionar”, indicó.

La candidata de PAN y PRI respondió a las declaraciones de Fernando Vázquez diciendo que el candidato de Morena miente porque en el mercado no hay ni una sola camioneta de ese modelo que se venda a ese precio y mostró ofertas en línea de unidades del mismo modelo.