Chocan CJF y el Inai por datos sobre sanciones

Luego de que el miércoles el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entregar el listado detallado de jueces y magistrados sancionados entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2023, el órgano judicial respondió al primero que su respuesta se basa en lo que dice la ley.

“El CJF respeta la postura expuesta; no obstante, aclara que la respuesta otorgada a la solicitud de acceso se construyó en apego a la normativa aplicable a la publicidad de las sanciones administrativas, de la que se desprende que únicamente deben de darse a conocer aquellas impuestas por faltas graves”, refirió en un comunicado.

En ese sentido, añadió que “Aquellas sanciones de responsabilidades administrativas no graves no pueden publicitarse en tanto que la legislación establece que no serán públicas”.

Argumentó que el artículo 531 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción dispone que las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratadas como personas servidoras públicas o como prestadoras de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Indicó que está establecido que los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas. No obstante su argumentación, señaló que dará cumplimiento a la solicitud.

En la sesión del pasado miércoles, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas resaltó que el CJF omitió turnar la solicitud a las unidades administrativas y sólo entregó la información de sanciones graves.

“En este pleno, en particular en esta ponencia y con esta resolución, no estamos juzgando posturas políticas ni nos inclinamos a ninguna propuesta. Nuestra labor es resolver apegados a derecho”, expresó Río Venegas al ordenar al CJF que debían revelar la lista de las personas juezas y magistradas sancionadas en el periodo mencionado.