Chocan legisladores por plan de seguridad

Ante el incremento del número de homicidios en el país y tras el asesinato de dos jesuitas en Chihuahua, legisladores de Morena y sus aliados y de la oposición se enfrentaron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso por la inseguridad.

A nombre del Grupo Parlamentario Plural, Nancy de la Sierra, abrió la discusión y aseveró que “no es posible que en cada sesión guardemos minutos de silencio” en memoria de quienes han sido asesinados.

“Pedro (Palma) huía de un hombre que lo perseguía y amenazaba con matarlo, él buscó refugio en la iglesia, donde ya ni siquiera se respeta nuestra ideología en base a nuestras creencias, donde Javier (Campos Morales) y Joaquín (César Salazar) tuvieron la bondad de recibirlo, fue lamentable que después de arrebatarle la vida a balazos, también se la arrebataron a los jesuitas por haberle ofrecido un refugio que debió dársela el Estado”, reprochó.

El diputado priista Eduardo Zarzosa señaló que es lamentable que la mayoría oficialista siga diciendo que “vivimos en un país feliz, feliz, feliz”, cuando la realidad es muy diferente en el “sexenio sangriento de la mal llamada Cuarta Transformación”.

“Morena gobierna desde hace 42 meses y es la fecha que no se hacen responsables de ninguno de sus actos de gobierno ni de ninguna de sus acciones que no han permitido que baje la delincuencia”, aseveró.

Al respecto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán aseveró que si México guardara un minuto de silencio por cada asesinado, se tendría que callar dos mil horas, es decir, casi tres meses.

En defensa de la estrategia de seguridad nacional, el diputado Gerardo Fernández Noroña aseveró que a diferencia de los sexenios pasados, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay desapariciones forzadas, no hay daños colaterales y no hay presos políticos.

Además, al igual que otros legisladores de la Cuarta Transformación, señaló que los estados donde hay más homicidios dolosos son los gobernados por la oposición.

En el mismo sentido se expresó el diputado de Morena, Jorge Luis Llaven Abarca, quien dijo que la actual crisis de inseguridad “es un ejemplo de lo que recibimos como país hace poco más de tres años”.

Dijo que le toman la palabra a los opositores para revisar la estrategia de seguridad, “pero empezamos con los estados con más homicidios dolosos, como Guanajuato”.

La senadora del guinda, Imelda Castro, señaló que los delincuentes no nacieron ayer y que están actuando desde el gobierno de Felipe Calderón, pero afirmó que la estrategia del presidente López Obrador sí está funcionando.