Chocan PAN y Morena por la vacuna Sputnik

Senadores del PAN y Morena se confrontaron por la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V por parte del Gobierno federal, sin contar con la requisitos de la fase 3, pues mientras los primeros destacaron que carece de registro, los guindas acusaron al blanquiazul de dar un uso electoral a la estrategia para atender la emergencia sanitaria.

La panista Lilly Téllez destacó que el biológico no cumple con los requisitos que exige la comunidad científica internacional: “ni la Unión Europea, ni la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés), ni la OMS (Organización Mundial de la Salud), ni los países más desarrollados y modernos del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Alemania misma, como el Reino Unido, todos ellos no están aceptando la vacuna rusa porque carece del registro, de las credenciales suficientes para garantizar seguridad”.

En conferencia de prensa, agregó que ha sido blanco de ataques desde el Gobierno al calificarla de “antivacunas”, lo cual, dijo, es falso, porque “lo único que sí es antivacuna patito, antivacuna gansito, lo que estoy exigiendo es que a México se le dé una vacuna aprobada por la comunidad científica internacional, que sí es de verdad”.

Al respecto, la también panista Xóchitl Gálvez advirtió que los ataques contra su compañera “se organizan en redes sociales porque ha cuestionado (al subsecretario de Salud, Hugo) López-Gatell, quien es un cobarde que no se atreve a venir al Senado a responder las preguntas de los legisladores”.

Añadió que el permiso que prepara la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el biológico ruso, no es garantía de la efectividad de la inmunización.

En respuesta, las morenistas Martha Lucía Micher y Antares Vázquez denunciaron el uso electoral que realiza el PAN al criticar la estrategia del Gobierno para atender la emergencia por la pandemia de coronavirus.

Micher advirtió que el Consejo de Salubridad ha emitido 38 acuerdos para atender la emergencia, “entre los últimos, destaca el que establece los lineamientos para comprar, distribuir y comercializar la vacuna contra el Covid-19 por entidades federativas y empresas privadas”.

Por su parte, Vázquez advirtió que hay una batalla mediática muy mezquina que disemina desinformación y generan confusión entre la población, “entre esas están cuestiones de que la vacuna no sirve, hay quienes se oponen a la vacuna cuando estamos tratando de conseguir vacunas en cualquier parte del mundo, cualquier vacuna que haya probado su eficiencia, no hay vacunas disponibles porque están terminando su fase 3”.

Aseguró que no se aplicará ningún fármaco que no haya concluido su fase de investigación. Sin embargo, el pasado 12 de agosto el subsecretario López-Gatell aseguró que la vacuna rusa no era confiable ni debería ser usada, luego de que no se tenían resultados de la fase tres de experimentación, y destacó que ninguna inoculación se puede utilizar si no ha terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3, por razones de bioética de seguridad.

Por la tarde, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo desde Sinaloa que se disponen de cerca de 32 mil millones de pesos para la compra de vacunas contra el Covid-19, de los cuales se han ejercido más de 7 mil millones de pesos y se está por contratar, en forma adicional, 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.